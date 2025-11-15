Dijana Hrka primila infuziju u bolnici: Nastavlja štrajk glađu ispred skupštine

Dijana Hrka danas je primila infuziju, nakon čega se vratila ispred Skupštine Srbije i nastavila štrajk glađu.

Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja štrajkuje glađu već 14. dan u blizini Skupštine Srbije, ponovo je danas primila infuziju, a potom se vratila u šator u kojem boravi od 2. novembra.

Ona je protekle nedjelje dva puta dobijala medicinsku pomoć u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi, a potom nastavljala štrajk glađu kod Skupštine.

Hrka 14. dan štrajkuje glađu u šatoru na uglu Takovske i Trga Nikole Pašića, a do automobila je prebačena u invalidskim kolicima.

"Nakon procjene stanja, pacijentkinji je obezbjeđen ljekarski nadzor i odgovarajuća terapija. Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumijevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi", navodi se u saopštenju Opšte bolnice "Medigrup".

Dijana Hrka od 2. novembra štrajkuje glađu zahtijevajući da se utvrdi odgovornost za smrt njenog sina i ostalih nastradalih u padu nadstrešnice, puštanje studenata iz pritvora i raspisivanje vanrednih izbora. Sa njom je i grupa građana koji joj pružaju podršku.

(Blic/MONDO)