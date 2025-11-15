logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dijana Hrka primila infuziju u bolnici: Nastavlja štrajk glađu ispred skupštine

Dijana Hrka primila infuziju u bolnici: Nastavlja štrajk glađu ispred skupštine

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Dijana Hrka danas je primila infuziju, nakon čega se vratila ispred Skupštine Srbije i nastavila štrajk glađu.

Dijana Hrka primila infuziju u bolnici Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke stradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu, koja štrajkuje glađu već 14. dan u blizini Skupštine Srbije, ponovo je danas primila infuziju, a potom se vratila u šator u kojem boravi od 2. novembra.

Ona je protekle nedjelje dva puta dobijala medicinsku pomoć u jednoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi, a potom nastavljala štrajk glađu kod Skupštine.

Hrka 14. dan štrajkuje glađu u šatoru na uglu Takovske i Trga Nikole Pašića, a do automobila je prebačena u invalidskim kolicima.

"Nakon procjene stanja, pacijentkinji je obezbjeđen ljekarski nadzor i odgovarajuća terapija. Prioritet ostaje očuvanje zdravlja, stoga molimo medije i javnost za razumijevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi", navodi se u saopštenju Opšte bolnice "Medigrup".

Dijana Hrka od 2. novembra štrajkuje glađu zahtijevajući da se utvrdi odgovornost za smrt njenog sina i ostalih nastradalih u padu nadstrešnice, puštanje studenata iz pritvora i raspisivanje vanrednih izbora. Sa njom je i grupa građana koji joj pružaju podršku.

 (Blic/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

dijana hrka Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ