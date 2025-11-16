logo
"Spalite sve avione, niko ne treba ovako da strada": Potresne riječi majke nastradalog kopilota kod Subotice

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Na društvenim mrežama oglasila se majka nastradalog Zoltana, koji je poginuo u padu aviona kod Subotice. Taj let je bio poklon za njegov 30. rođendan

Potresne riječi majke nastradalog kopilota kod Subotice Izvor: KURIR/Društvene mreže/printscreen

Majka kopilota Zoltana Sabo (30) koji je na svoj rođendan poginuo u avionskoj nesreći kod Subotice, oglasila se na društvenim mrežama objavivši njegovu fotografiju uz natpis "moj slatki sin...", nakon čega se ogorčeno osvrnula i na samu nesreću.

"Spalite sve avione tamo, niko drugi ne treba ovako da strada", napisala je neutješna majka.

Izvor: društvene mreže/printscreen

Podsjetimo, sportski avion tipa Pajper srušio se 14. novembra u blizini aerodroma Bikovo, kod Subotice. U ovoj avionskoj nesreći, na svoj 30. rođendan stradao je Zoltan Sabo. Nakon pada aviona, teško je povrijeđen pilot K. F. (24) koji se još uvijek nalazi u subotičkoj bolnici pod nadzorom ljekara, a on je bio zaglavljen ispod olupina aviona.

Zoltan je kobnog dana napunio 30 godina, a let avionom bio mu je rođendanski poklon, nakon čega je trebalo da se nađe sa suprugom i djecom koji su ga nestrpljivo čekali, ne sluteći da je došlo do velike tragedije.

Njegova supruga oglasila se na društvenim mrežama naredni dan, da bi sada isto učinila i Zoltanova majka koja je takođe svoju tugu podijelila sa bliskim prijateljima na Fejsbuku.

Utučena zbog velike tragedije, ona je napisala i pjesmu posvećenu svom sinu, a na kraju stihova navela je potresno saznanje da je njen sin živio tačno 30 godina i 8 sati. Njene riječi prenosimo u cjelosti:

"Dragi moj sine vidi koliko si voljen,
a koliko njih plače, plače za tobom danas,
jer se u srcu svakoga deli kao bol,
da je suđeno da te izgubim zauvek.

Vidi sine dragi, to žele tvoje dvoje dece,
da ih još jednom zagrlim, volim ih,
jer ste ostavili nešto u oba vaša mala srca,
ono što je za njih nezamenljivo postalo je večno.

Ostaćeš tu u svakom srcu trajno.
A to ni ovo vreme koje prolazi ne može oduzeti.
Ostani tu kao divna lepa uspomena,
koja nikad ne gubi svoju lepotu.

Mirno spavaj, tvoje snove čuvaju anđeli.
I znaj da ćeš uvek ostati ovde sa nama.
Ostaćeš ovde u našem srcu za ovako dobre ljude,
oni su besmrtni ovde na zemlji i šire".

Zoltan Szabe
1995.11.14.
2025.11.14.
30 godina i 8 sati

