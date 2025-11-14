Pao avion kod Subotice: Poginula jedna osoba

Pao sportski avion kod Subotice, poginula jedna osoba.
Danas je pao sportski avion "Pajper" oko 17 časova kod Subotice blizu aerodroma Bikovo kada je, prema nezvaničnim saznanjima subotičkog portala "Subotičke.rs", poginula jedna osoba. U letjelici su bile dvije osobe, a druga osoba je zadobila povrede i prebačena je u bolnicu.
Zasad nije poznat uzrok pada letjelice. Na licu mjesta nalaze se pripadnici policije, vatrogasci i Hitne pomoći.
Uviđaj je u toku. Nadležne službe obezbjeđuju teren i prikupljaju se prve informacija o okolnostima pada letjelice.
(Subotičke.rs/MONDO)