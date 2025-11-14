logo
Pao avion kod Subotice: Poginula jedna osoba

Pao avion kod Subotice: Poginula jedna osoba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Pao sportski avion kod Subotice, poginula jedna osoba.

Pao avion u Subotici Izvor: Taidgh Barron / Zuma Press / Profimedia

Danas je pao sportski avion "Pajper" oko 17 časova kod Subotice blizu aerodroma Bikovo kada je, prema nezvaničnim saznanjima subotičkog portala "Subotičke.rs", poginula jedna osoba. U letjelici su bile dvije osobe, a druga osoba je zadobila povrede i prebačena je u bolnicu.

Zasad nije poznat uzrok pada letjelice. Na licu mjesta nalaze se pripadnici policije, vatrogasci i Hitne pomoći.

Uviđaj je u toku. Nadležne službe obezbjeđuju teren i prikupljaju se prve informacija o okolnostima pada letjelice.

(Subotičke.rs/MONDO)

