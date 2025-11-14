Prvi snimak sa mjesta pada aviona kod Subotice: Ima mrtvih, letjelica se srušila blizu aerodroma (Video)

Prvi snimak sa mjesta pada aviona kod Subotice.

Prema saznanjima "Kurira", pilot K.F. (24) prevezen je u bolnicu, dok je kopilot Z.S. (30) poginuo u padu aviona kod Subotice. Kako dalje saznaje "Kurir", sportski avion "Pajper" pao je na oko dva kilometra od aerodroma Bikova blizu Subotice gdje je trebalo da sleti.

Vatrogasci-spasioci izvukli su pilota koji je zadobio povrede i prevezen je u bolnicu. Na licu mjesta nalaze se policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Uviđaj obavlja, prema nalogu tužilaštva, Civilno vazduhoplovstvo. Zasad nije poznat uzrok nesreće.

