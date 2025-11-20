logo
Operska pjevačica stradala u požaru u Beogradu: Vatra izbila u kući punoj smeća i šuta

Operska pjevačica stradala u požaru u Beogradu: Vatra izbila u kući punoj smeća i šuta

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Vatrogasci su brzo reagovali, ali su na mjestu nesreće zatekli smeće i ugljenisano tijelo.

U požaru u Beogradu stradala žena Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Strašan požar izbio je danas na Voždovcu u jednom stambenom objektu kada je, kako Kurir saznaje, stradala operska pjevačica M.I. 

"Požar je prijavljen policiji oko 12.45 kada je vatra buknula u jednoj prizemnoj kući na Voždovcu. Po dolasku na lice mjesta, ekipa je zatekla prostorije pune smeća i šuta, a pretragom je pronađeno i jedno ugljenisano tijelo", kaže izvor Kurira.

Na licu mjesta su i pripadnici policije koji obezbjeđuju prostor dok traje uviđaj.

(Kurir)

