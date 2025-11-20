Operska pjevačica stradala u požaru u Beogradu: Vatra izbila u kući punoj smeća i šuta

Vatrogasci su brzo reagovali, ali su na mjestu nesreće zatekli smeće i ugljenisano tijelo.

Strašan požar izbio je danas na Voždovcu u jednom stambenom objektu kada je, kako Kurir saznaje, stradala operska pjevačica M.I.

"Požar je prijavljen policiji oko 12.45 kada je vatra buknula u jednoj prizemnoj kući na Voždovcu. Po dolasku na lice mjesta, ekipa je zatekla prostorije pune smeća i šuta, a pretragom je pronađeno i jedno ugljenisano tijelo", kaže izvor Kurira.

Na licu mjesta su i pripadnici policije koji obezbjeđuju prostor dok traje uviđaj.

