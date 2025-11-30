Antifašistički skupovi u Hrvatskoj: Hiljade građana na ulicama, zabilježeni i incidenti (FOTO/VIDEO)

Više hiljada ljudi marširalo je u četiri hrvatska grada protiv fašizma i govora mržnje, noseći transparente i poručujući da neće tolerisati nasilje i prijetnje u društvu.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Više hiljada ljudi okupilo se u četiri grada širom Hrvatske na protestnim marševima u organizaciji inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" kako bi izrazili zabrinutost zbog govora mržnje i porasta nasilja u društvu.

Protesti, koji se održavaju u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, počeli su danas u podne sa glavnih gradskih trgova, prenosi hrvatski N1.

Zagrebački marš krenuo je sa Glavne željezničke stanice prema Trgu bana Josipa Jelačića, prenosi portal Hrvatske radiotelevizije (HRT). Organizatori protesta upozoravaju da se sve češće po gradovima pojavljuju fašistički grafiti, kao i da se često prijeti kulturnim programima, pojedincima i društvenim inicijativama.

"Ono što vidimo kao širi povod je povećana fašizacija našeg društva, netrpeljivost prema drugima i drugačijima, relativizacija ustaških zločina, korišćenje pozdrava ‘ZDS’ (Za dom spremni!)", izjavila je članica inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" Ivona Grgurinović, dodaje HRT.

U Rijeci je, na Jadranskom trgu, demonstrante dočekala grupa mlađih maskiranih muškaraca koji se protive protestu, koji su skandirali "O Hrvatska nezavisna država", "Zovi, samo zovi" i "Mi Hrvati", dok je skup osiguravala interventna jedinica policije.

Više od hiljadu ljudi ljudi okupilo se ispred Društvenog centra Rojc u Puli, odakle je krenuo marš. U koloni su, uz građane svih generacija, bili istarski župan Boris Miletić, gradonačelnik Peđa Grbin, njegov zamjenik Siniša Gordić te zastupnici Sanja Radolović, Dalibor Paus i Loris Peršurić, kao i Rade Šerbedžija.

Građani su nosili transparente "Alergični na fašizam", "Sloboda je jača od straha" i "Fašisti paraziti društva", a u Zagrebu je primjetan i natpis "Imam više zajedničkog sa srpskim studentima nego hrvatskim nacionalistima".

Protest je organizovan i u Zadru, gdje su se građani okupili na Obali kneza Branimira.

Građanski marš u Zadru ili kako su ga prozvali, Dalmatinski marš, već na samom početku obilježio je incident. Zadarska policija je primijenila silu prema jednom muškarcu u crnoj kapuljači koji je razbijao čaše na Trgu, te je priveden s mjesta događaja.

Na povorku više stotina građana koja je prelazila gradski most bačena je crvena boja. Učinio je to maskiran dvojac s glisera koji se ubrzo i udaljio s mjesta.

Povorku su zatim dočekali s brojnim uvredama protivnici protesta, među kojima su uočene grupe mlađih muškaraca u crnom. U jednom trenutku došlo je i do naguravanja s interventnom policijom, prenose hrvatski mediji.

Naguravanje je prestalo kad je policija upotrijebila sprej, nakon čega su mladići pobjegli.

Marko Vučetić, univerzitetski profesor filozofije i teologije iz Zadra, bivši saborski zastupnik, obratio se u Zadru riječima da kuga 21. vijeka mora biti zaustavljeni da građani, koji smatraju da s fantomkama treba da idu na neprijatelje, kad skinu te fantomke u ogledalu ne vide lice pacova nego čovjeka.

Istakao je da je sve što ima veze s NDH u direktnoj suprotnosti sa Hrvatskom i neprijateljski je usmjereno prema Hrvatskoj.

Inicijativa "Ujedinjeni protiv fašizma" okuplja desetak organizacija, a nastala je, po riječima organizatora današnjih marševa, "kao odgovor na sveprisutno nasilje, strah, prijetnje i zabrane".

"Nećemo dozvoliti da zabrane i nasilje postanu pravilo. Na njihove prijetnje nećemo reagovati strahom, nego ujedinjenim antifašističkim otporom! Dosta smo ćutali, marširajmo opet svi zajedno prema oslobođenju! Marš je samo početak. Naš zajednički rad ne smije stati dok ne iskorijenimo fašizam i učinimo naše gradove i sela sigurnim za sve", stoji u najavi organizatora.

(Rtnk/MONDO)