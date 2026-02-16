Vrbovsko: Krstove sa pravoslavnih grobalja odvezli u staro željezo

Komunalna služba u Vrbovskom uklonila je metalne krstove sa više starih pravoslavnih grobalja i odvezla ih na otpad, tvrde mještani. Policija je pokrenula istragu.

Komunalna služba Grada Vrbovskog prije dvije sedmice uklonila je metalne krstove sa više starih pravoslavnih grobalja, nakon čega su odvezeni na željezni otpad, potvrdio je gradonačelnik Dražen Mufić, prenosi portalnovosti.

On tvrdi da je uklonjeno svega desetak raspadnutih ostataka krstova koji su predstavljali opasnost za posjetioce grobalja, te da se radilo o redovnom komunalnom održavanju.

Međutim, fotografije do kojih su došli lokalni mještani i predstavnici srpske zajednice, pokazuju da su mnogi krstovi bili cijeli, a procjene govore da ih je nestalo i do stotinu.

Zbog cijelog slučaja uključila se i policija, koja je pokrenula kriminalističku istragu.

Mještani su za nestanak krstova saznali u petak ujutro. Darko Stipanović, koji je došao na groblje u Ljubošini da zapali svijeću povodom godišnjice smrti člana porodice, kaže da je zatekao prazna grobna mjesta.

"Nestali su čak i krstovi pod kojima su sahranjeni moj pradjed i prabaka. Nismo bili obaviješteni o bilo kakvoj odluci", rekao je Stipanović.

Zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Milan Mamula tvrdi da je najveća šteta učinjena upravo na groblju u Ljubošini, gdje je, prema njihovim podacima, uklonjeno 72 krsta.

"Ovo nije pitanje vjere, nego ljudskosti i dostojanstva porodica koje ovdje žive", poručio je Mamula.

Gradonačelnik Mufić navodi da krstovi nisu imali vlasnike, niti su bili zaštićeni kao spomenici kulture, te da je metal vjerovatno završio u firmi za otkup sirovina.

S druge strane, predstavnici srpske manjine traže hitnu dokumentaciju, objašnjenje pravnog osnova i informaciju gdje se krstovi trenutno nalaze.

Cijeli slučaj izazvao je uznemirenost među lokalnim stanovništvom, dok se očekuje da istraga utvrdi šta se tačno dogodilo i da li je prekršen zakon.