Srbija u Rijadu predstavila "Goshawk": Projektil koji pogađa metu na 150 kilometara udaljenosti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpske firme predstavile su u Rijadu krstareću raketu "Goshawk" dometa 150 km, autonomnu i preciznu, prvi put javno prikazanu u inostranstvu.

Srpski raketni sistem predstavljen u Saudijskoj Arabiji Izvor: John Hamilton / AFP / Profimedia

Srpske kompanije GPTS (Green Power Turbine Systems) i EDePro prvi put su javno predstavile krstareći raketni sistem "Goshawk" na sajmu World Defense Show 2026 u Rijadu, pišu svetski portali specijalizovani za odbrambenu industriju i naoružanje.

Goshawk je prvi put u inostranstvu javno prikazan domaći projekat krstareće rakete većeg dometa, prenosi eKapija.

Sistem je dizajniran kao autonomna "loitering" (lutajuća) municijasa dometom do 150 kilometara, krstarećim načinom kretanja, autonomnom navigacijom i bojevom glavom prilagođenom preciznim udarima na visokovredne ciljeve.

Premijera "Goshawka" označava širenje portfolija srpskih odbrambenih firmi, koje sada razvijaju rakete i municiju za dugodometne precizne kopnene udare, sa jasnim potencijalom za izvoz u zemlje Zaliva i šire.

Goshawk je razvijen u partnerstvu GPTS i EDePro, u okviru kojeg prva firma doprinosi tehnologijama pogonskih sistema, dok EDePro ima iskustvo u vođenju i raketnim tehnologijama.

Naziv "Goshawk" ne treba miješati sa američkim trenažnim avionom McDonnell Douglas T-45 Goshawk, britanskim projektom Project GOSHAWK ili drugim sistemima koji nose isto ime.

 (Danas/MONDO)

