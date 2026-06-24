Odluka predsjednika Hrvatske nakon pravosnažne presude: Zoran Milanović oduzeo odlikovanja Branimiru Glavašu

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzeo je sva državna odlikovanja Branimiru Glavašu nakon pravosnažne presude za ratne zločine u Osijeku.

Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oduzeo je državna odlikovanja Branimiru Glavašu na osnovu pravosnažne presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, saznaje Dnevnik Nove TV.

Odlukom hrvatskog predsjednika, Glavašu se uskraćuje više visokih priznanja: Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista, Spomenica domovinskog rata, kao i Spomenica domovinske zahvalnosti.

Ova odluka uslijedila je nakon što je Visoki kazneni sud, na sjednici održanoj 18. februara 2026. godine, potvrdio kaznu od sedam godina zatvora Branimiru Glavašu u slučajevima javnosti poznatim pod nazivom "Garaža" i "Selotejp". Sud je u obrazloženju odluke naveo da Glavaš nije spriječio, već je direktno naredio ubistva srpskih civilnih stanovnika, njihovo nečovječno postupanje i protivzakonito zatvaranje u Osijeku tokom 1991. godine.

Istom pravosnažnom presudom, nekadašnja komandantkinja voda posebne jedinice za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, Gordana Getoš Magdić, osuđena je na četiri godine zatvora. Pripadnici tog istog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić dobili su po tri godine zatvorske kazne.

Sudski maraton dug više od dvije decenije

Proces za ratne zločine nad osječkim Srbima trajao je duže od dvadeset godina uz brojne pravne preokrete. Prvobitna osuđujuća presuda iz 2009. godine bila je ukinuta odlukom Ustavnog suda u januaru 2015. godine. Do tog trenutka, Glavaš je već odslužio veći dio tadašnje osmogodišnje kazne u zatvorima u Bosni i Hercegovini, u koju je prešao neposredno prije izricanja prve presude.

Nakon ukidanja presude, suđenje je ponovo pokrenuto 2017. godine, a zbog proceduralnih razloga krenulo je ispočetka u oktobru 2021. godine. Vrhovni sud je početkom 2020. godine poništio odluku vanraspravnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda iz marta 2019. godine, kojom je bilo planirano da se postupak protiv Glavaša odvoji od ostalih suoptuženika.

Posljednja nepravosnažna presuda na zagrebačkom Županijskom sudu donesena je 27. oktobra 2023. godine nakon ponovljenog postupka. Iako mu je tada izrečena sedmogodišnja kazna, Glavaš je iz zgrade suda izašao slobodan. Sudija Dražen Kevrić pojasnio je da se Glavašu ne određuje istražni zatvor zbog ranije odluke Ustavnog suda iz 2015. godine, s obzirom na to da je iza rešetaka već proveo pet godina, dva mjeseca i 27 dana.