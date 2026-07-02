Tragičan kraj potrage na rijeci Uni: Pronađeno tijelo nestalog ribara

Spasilačke službe i policija pronašli su u rijeci Uni beživotno tijelo nestalog ribolovca, državljanina BiH.

Izvor: Facebook/HGSS

Potraga na rijeci Uni dobila je svoj tragičan epilog. Spasilačke službe i policija pronašli su beživotno tijelo muškarca koji je nestao tokom ribolova na području Hrvatske Dubice, čime je potraga zvanično okončana.

Podsjećamo, u akciji koja je pokrenuta odmah po prijavi nestanka na samoj granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, učestvovali su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i specijalizovani timovi Hrvatske gorske službe spašavanja iz stanice Novska. Spasioci su čamcima pretraživali riječno korito, dok se pretraga uporedo odvijala i na nepredvidivom priobalnom terenu.

Prema nezvaničnim informacijama, nastradali muškarac je državljanin Bosne i Hercegovine.