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Tragičan kraj potrage na rijeci Uni: Pronađeno tijelo nestalog ribara

Tragičan kraj potrage na rijeci Uni: Pronađeno tijelo nestalog ribara

Autor Haris Krhalić
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Spasilačke službe i policija pronašli su u rijeci Uni beživotno tijelo nestalog ribolovca, državljanina BiH.

potraga na uni Izvor: Facebook/HGSS

Potraga na rijeci Uni dobila je svoj tragičan epilog. Spasilačke službe i policija pronašli su beživotno tijelo muškarca koji je nestao tokom ribolova na području Hrvatske Dubice, čime je potraga zvanično okončana.

Podsjećamo, u akciji koja je pokrenuta odmah po prijavi nestanka na samoj granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, učestvovali su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i specijalizovani timovi Hrvatske gorske službe spašavanja iz stanice Novska. Spasioci su čamcima pretraživali riječno korito, dok se pretraga uporedo odvijala i na nepredvidivom priobalnom terenu.

Prema nezvaničnim informacijama, nastradali muškarac je državljanin Bosne i Hercegovine.

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