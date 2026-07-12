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Tragedija u Crnoj Gori: Turistkinja teško povrijeđena, propeler glisera joj zahvatio noge

Tragedija u Crnoj Gori: Turistkinja teško povrijeđena, propeler glisera joj zahvatio noge

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U Crnoj Gori, britanska turistkinja teško je povrijeđena kada je propeler glisera zahvatio njene noge dok je plivala u blizini Plave špilje.

Turistkinja teško povrijeđena, propeler glisera joj zahvatio noge Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Britanku je dok je plivala u jednoj od manjih morskih pećina koje se nalaze u blizini Plave špilje, zahvatio i teško povrijedio po objema nogama, propeler glisera registarske oznake 192KT a koji je prethodno ovu Britanku i još nekolicinu turista, i doveo u posjetu ovoj pećini.

Skiper glisera Ž.M. navodno se, vidjevši da ga struja i talas nose prema zidu pećine, uspaničio i zavezao je motor u momentu kada je Britanka plivala u vodi blizu zadnjeg dijela glisera, pri čemu je propeler zahvatio turistkinjine noge.

Povrijeđenu Britanku odmah su izvukli iz mora na gliser koji se uputio prema marini Portonovi u Kumboru gdje je turistkinja predata ekipi Hitne medicinske pomoći iz Herceg Novog i odvedena na dalje liječenje.

Hercegnovska policija vodi istragu ovog incidenta odnosno sakuplja sve podatke koji će nadležnom tužiocu biti osnova da odluči hoće li skipera Ž.M. goniti prekršajno ili krivično.

Policija je privremeno zaplijenila gliser 192KT a koji prema nezvaničnim informacijama pripada izvjesnom preduzetniku Simoviću iz Kotora koji se bavi pružanjem taxi boat i izletničkih tura gliserima u Boki.

Inspekcije Ministarstva pomorstva navodno su Simoviću ovog ljeta zbog raznih prekršaja Zakona o sigurnosti plovidbe evidentiranih prilikom kontrola njegovog plovila na moru, već izrekle više novčanih kazni u iznosu od blizu 40.000 evra.

Ministarstvo pomorstva je nedavno donijelo novi Pravilnik o načinu na koji treba da funcioniše sistem plovidbe u Boki, a kojim je između ostalog, zabranjen ulaz u Plavu špilju plovilima na motorni pogon, upravo zbog rizika da se dogodi nesreća kakva se juče desila u luštičkom priobalju - da propeler povrijedi nekog od kupača koju plivaju u špilji.

To međutim, nije spriječilo nesavjesne preduzetnike koji turistima pružaju usluge gliserskih izletničkih tura, da i dalje povremeno ulaze gliserima u Plavu špilju, ili da turiste na tim plovilima uvode u neku od manjih i vizuelno manje atraktivnih sličnih morskih pećina u blizini Plave špilje.

Policija i Ministarstvo pomorstva se do sada još nisu zvanično oglasili povodom jučerašnjeg ozbiljnog incidenta i teškog povređivanja britanske turistkinje od strane skipera jednog od kotorskih preduzetnika - gliseraša kako ih nazivaju u Boki.

(Vijesti/MONDO)

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Tagovi

Crna Gora more nesreća

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