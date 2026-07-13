"Evropsko selo roda" se nalazi u našem komšiluku: Ima ih više nego mještana, a gnijezde se na starim drvenim kućama

Čigoč je sa razlogom nazvano "evropsko selo roda", što je priznanje koje ponosno nosi već 32 godine.

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U hrvatskom selu Čigoč rode nisu samo posjetioci, već stanovnici.

Svakog proleća se bijele rode vraćaju iz Afrike kako bi se gnijezdile na krovovima drvenih kuća, a to rade u tolikom broju da uspijevaju da nadmaše i broj lokalnih mještana.

Zbog toga je Čigoč sa razlogom "evropsko selo roda", što je priznanje koje ponosno nosi već 32 godine. Titula je međunarodno priznata i dodijeljena u sklopu inicijative za očuvanje evropske biološke raznolikosti.

Za razliku od većeg dela kontinenta, gdje rode obično prave gnijezda na drveću, liticama ili uz obalu, ovde su se potpuno uklopile u život sela.

"Rode se gnijezde na krovovima štala i kuća, za razliku od drugih dijelova Evrope gdje se najčešće nalaze u hrastovim šumama ili iznad mora. U ovom mjestu žive u bliskom kontaktu i suživotu sa ljudima", objasnio je Davor Anzil iz Informativnog centra u Čigoču.

U Čigoču se odgaji mnogo više roda nego u ostatku Evrope Čigoč se nalazi u Parku prirode Lonjsko Polje, oko 90 kilometara jugoistočno od Zagreba, i predstavlja najveće zaštićeno močvarno područje u Hrvatskoj. Zahvaljujući bogatom ekosistemu, u parku živi čak 250 vrsta ptica, više od dve trećine svih vrsta zabeleženih u Hrvatskoj, uključujući i bele i crne rode. Hrane ima na pretek što pomaže rodama da se razmnožavaju. Obližnja močvarna područja obiluju žabama, ribom, zmijama i insektima, što parovima u Čigoču omogućava da odgaje u prosjeku tri do četiri ptića po gnijezdu, otprilike dvostruko više od evropskog prosjeka.

Manje ljudi, manje roda

Kako stanovništvo Čigoča stari, a mlađi odlaze u gradove, opada i broj roda koje se tu gnijezde, jer poljoprivredne površine koje su nekada služile za ishranu ostaju zapuštene.

Ipak, preostali mještani nemaju namjeru da remete svoje pernate komšije.

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"Rode su bile ovdje prije mene i ne vidim kako bih mogao da uklonim njihovo gnijezdo ili da ih oteram kada se stalno vraćaju. To je njihova navika i imam veliko poštovanje prema prirodi", poručio je penzioner Marijan Belošević.

Svake godine, poslednje subote u junu, u Čigoču se održava velika proslava Dan roda "Štrokovo" s bogatim kulturnim, rekreativnim, zabavnim i gastronomskim sadržajima.

Jedinstvene drvene kuće

Čim stignete u ovo neobično selo, primetićete jedinstvenu arhitekturu. Kuće su drvene, građene od hrastovih debala prema starim metodama koje su bile prilagođene čestim poplavama u ovom kraju.

Čigoč krase drvene kuće

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U blizini se nalaze i edukativne staze i osmatračnice za ptice, od kojih jedna nosi upravo naziv Roda.

Rode su selice, i u selo se vraćaju svake godine krajem marta ili početkom aprila, a odlaze krajem avgusta ili početkom septembra.

(EUpravo zato/Euronews)