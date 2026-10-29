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Panika u školi na Novom Beogradu: U dvorištu pronađen piton

Panika u školi na Novom Beogradu: U dvorištu pronađen piton

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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U dvorištu osnovne škole na Novom Beogradu radnik je pronašao bebu loptastog pitona, što je izazvalo strah od prisustva veće zmije.

U dvorištu osnovne škole u Beogradu pronađen piton Izvor: Terra ReX/youtube/screen

Loptasti piton pronađen je u dvorištu osnovne škole na Novom Beogradu, saznaje Telegraf.rs. Njega je pronašao čovjek koji čistio dvorište. Bio je sklupčan i prilično uplašen, jer je kasnije šištao na sve koji su probali da ga uzmu.

Uprava škole je brzo reagovala i pozvala nadležne koji su odnijeli pitona. Ispostavilo se da je u pitanju beba, dugačka oko 40 centimetara, pa se pojavila bojazan da je u negdje u blizini i njegova mama.

Međutim, prema nezvaničnim informacijama, javio se čovjek koji je potvrdio da je piton njegov i da mu je ispao iz ranca.

Loptasti piton je jedna od najpopularnijih zmija za kućne ljubimce zbog svoje blage naravi i relativno jednostavnog održavanja. Potiče iz zapadne i centralne Afrike. Spada u manje pitone, a odrasle jedinke najčešće dostižu dužinu između 1,2 i 1,5 metara, pri čemu su ženke uglavnom krupnije od mužjaka.

Veoma su mirni i rijetko pokazuju agresiju, što ih čini idealnim za početnike u teraristici. Ime su dobili po svojoj specifičnoj odbrambenoj reakciji, kada se uplaše ili osjete ugroženo, sklupčaju se u čvrstu loptu i sakriju glavu u sredinu.

(Mondo)

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zmija piton

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