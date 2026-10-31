Opšti kolaps u Obrenovcu: Cijeli grad ostao bez struje i grijanja zbog kvara na mreži

Cijeli Obrenovac je u mraku, nema struje i grijanja.

Izvor: MONDO/Nikola Janković

U popodnevnim časovima je Obrenovac ostao bez struje i grejanja, javlja "Saga media". Dispečer je potvrdio da je cijeli grad bez struje.

Kvar je nastao na mreži visokog napona. Bez napajanja je grad uključujući i sela u pravcu mjesne zajednice Ušće.

Ekipa EDB-a se nalazi u trafo-stanici u Mislođinu. Utvrđuje se tačan uzrok kvara i radi se na vraćaju struje i grijanja-

Zbog nestanka struje je nestalo i grijanje. Pumpe u toplotnim podstanicama ne mogu da rade bez električne energije.