Zlatari ne pamte lošiju godinu: "Više niko ne kupuje"

Zlatari u Srpskoj ne pamte lošiju godinu jer ih od domaćih kupaca posjećuju samo budući mladenci, a ovog ljeta zaobišli su ih i ljudi iz dijaspore koji su godinama bili vjerne mušterije.

S obzirom na to da gram zlata košta i do 160 KM, građani na vrata zlatara kucaju samo kad im je potrebna burma, ali i tada, kako kažu trgovci, gledaju da prođu što jeftinije. Zlatari su se nadali da će im pazar podebljati dijaspora, ali posjete su izostale.



Potvrđuju to u jednoj banjalučkoj zlatari , gdje kažu da je prodaja u odnosu na lani pala do 20 odsto.



"Bilo je očekivano da će dizanjem kamatnih stopa na kredite doći do smanjenja prodaje robe", kazali su.



I derventski zlatari kažu da ne pamte lošiju sezonu.



"Zlato gotovo više niko ne kupuje. Prodaje se nešto srebra i pokoji sat", kazali su u jednoj radnji.



Građani, kako kažu, kupuju samo burme i za to su spremni da odvoje od 500 do 600 maraka.



"Svake godine mislimo da ne može gore, ali, nažalost, stanje je katastrofa. Dijaspora nije došla u obimu u kojem je dolazila ranije, a i oni koji su došli nas su zaobišli", kazali su u ovoj derventskoj zlatari.



Prodajom nisu zadovoljni ni semberski zlatari, koji kažu da nisu ni osjetili da su ljudi iz dijaspore bili u Srpskoj, jer gotovo niko nije zakucao na njihova vrata.



Ekonomista Zoran Pavlović kaže da to potvrđuje da krizu osjeti i dijaspora, čiji je interes prije svega okrenut ka trajnom ulaganju u nekretnine, ali i uštedama s obzirom na to da očekuju povećane troškove u zimskim mjesecima.



Situacija je takva, objašnjava, da je i na Zapadu neizvjesnost i briga za radno mjesto postala svakodnevica.



"Kada imate takvu situaciju, morate biti racionalni, tako da je naša dijaspora, koja je došla ovdje, obavila neke druge poslove, ali za luksuzne stvari nisu imali dovoljno. Neće da kupuju zlato u situaciji kada posljedice sukoba u Ukrajini ozbiljno utiču na Evropu, pa je strah od visokih cijena energenata tokom zime sveprisutan", kazao je Pavlović dodajući da ljudi sada manje troše, jer ne znaju do kada će takva situacija potrajati.