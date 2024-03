Stevanović o ekonomskim statistikama RS: Zašto ne očekivati ponovno povećanje minimalne plate?

Ekonomista Saša Stevanović kaže da je rast minimalne plate u RS očekivano povećao prosječnu platu, a da bi se moglo očekivati i novo povećanje s obzirom na ostale ekonomske pokazatelje.

"Ako se nastave dobri ekonomski fundamenti u narednom periodu, zašto ne očekivati i dalje povećanje minimalne plate. Već danas imamo kraktoročne indikatore koji su dobri, raste broj zaposlenih, jer se povećava broj lica koja uplaćuju penziono osiguranje, koja plaćaju porez na dohodak. Povećan je i javni prihod, naši direktni porezi, bilježimo povećanje doprinosa", nabraja Stevanović komentarišući za Mondo današnje podatke republičkog Zavoda za statistiku.

On ističe još jedan interesantan indikator, a to je da se u Republici Srpskoj bilježi rast (od prikipljenih) poreza na dobit za 23 odsto.

"To znači da naša privreda stvara VIŠE profita. Ono što nije dobro je da eksterna tražnja usporava, vidimo pad izvoza, ali ukazuje na ispravnost mjere za povećanje minimalne plate, jer kada imate usporavanje i pad tražnje iz inostranstva, vi samo domaćom tražnjom možete to da kompenzujete. To činite na način da povećevate dohotke", pojašnjava Stevanović i nastavlja:

"Recimo, ako nam je prosječna plata veća za 100 KM u odnosu na godinu prije, na mjesec prije, na 290 hiljada zaposlenih vi ste kreirali 30 miliona dodatne tražnje mjesečno, odnosno oko 400 miliona godišnje.

Pošto novac uvijek mora da ima svoj izvor, to se čini većom produktivnošću ili preraspodijelom između rada i kapitala, tj. od profita. Nije dobro što imamo problema u prerađivačkoj industriji, ali to imaju sve prerađivačke industrije u svijetu", navodi naš sagovornik.

Kaže da Republici Srpskoj nedodstaju mjere za stimulisanje domaće industrijske politike, jer će na neki način prebroditi, kraktoročno, pad strane tražnje, ali će sigurno dugoročno propustiti šanse da iskoristi današnje vrijeme, bez ovih politika.

"Intenzivnije bi se moglo upravljati ekonomoijom i kreirati veći rast da imamo slobodniji pristup kapitalu, da imamo fleksibilniju monetarnu politiku. To za sada nemamo, ali očekujem da će se pritisak iz želje za povećanjem životnog standarda reflektovati na politike koje će mijenjati sadašnja ograničenja", zaključuje Stevanović.

Prosječna plata u Republici Srpskoj isplaćena u februaru bilježi značajan rast i u prosjeku iznosi blizu 1.400 KM.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS, prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u februaru ove godine iznosila je 1.392 КM, odnosno 2.129 KM bruto.

U odnosu na januar je veća za 6,1 odsto, a realno za 5,6 odsto, dok je u odnosu na februar lani nominalno veća za 10,8, a realno za 7,8 odsto.

Najniže plate i dalje su u oblasti građevinarstva, ali su primanja građevinaca u februaru ove godine prvi put premašila 1.000 KM i u prosjeku iznose 1.085 KM.

