Ministar Hasičević o najavljenom bojkotu trgovina: Potrebno više transparentnosti u formiranju cijena

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević je govorio o rastu cijena, najavljenom bojkotu građana u petak i mjerama za stabilizaciju tržišta.

Ministar navodi kako potrošači imaju pravo da izraze svoje nezadovoljstvo, uključujući i kroz legitimne alate poput bojkota.

"Bojkot, u svojoj suštini, nije prijetnja slobodnom tržištu – naprotiv, to je dio tog sistema, jer daje jasan signal da nešto nije u redu i poziva na promjene. Građani imaju pravo tražiti poštene cijene. Imaju pravo na to da se njihov novac cijeni, ali i izabrati šta će podržavati. Pozivam građane/potrošače, da budu svjesni moći koju imaju – moći koja može promijeniti uslove na tržištu, ali i podržati one koji posluju odgovorno i u interesu zajednice", kazao je ministar Hasičević.

Ipak, ističe da bojkot ne smije biti sam sebi cilj već da on ima smisla samo ako podstiče na dijalog i donosi konkretne promjene.

Poručio je kako Vlada FBiH radi na dugoročnim rješenjima, koja će pomoći stabilizaciji cijena i osigurati svima dostupnost osnovnih proizvoda.

"Pratimo situaciju i već preduzimamo mjere kako bismo osigurali pravedne uvjete za sve učesnike na tržištu. Nadgledamo opravdanost rasta cijena te radimo na tome da spriječimo zloupotrebe", naveo je federalni ministar trgovine, prenosi Federalna.ba.

Kaže kako je prvi korak jačanje nadzora nad cijenama osnovnih proizvoda i uvođenje obaveze veće transparentnosti u formiranju cijena.

"Potrošači imaju pravo znati šta stoji iza povećanja cijena proizvoda. Od proizvođača i trgovaca tražićemo da jasno obrazlože sve promjene koje utiču na konačne cijene, kako bi se izbjeglo špekulisanje i manipulisanje tržištem", ističe ministar..

Najavio je mjere za povećanje konkurencije na tržištu i uvođenje ciljanih subvencija koje će pomoći u pokrivanju osnovnih životnih troškova.

"Otvorićemo dijalog s velikim trgovačkim lancima i proizvođačima kako bismo zajednički radili na pronalaženju rješenja koja su održiva i pravedna za sve. Potrebno je balansirati između interesa poslovnog sektora i zaštite građana, a jedini način za to je iskrena saradnja", zaključio je.

O bojkotu se danas ranije oglasio i ministar trgovine u Vladi RS Denis Šulić.

