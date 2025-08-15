Riba sve skuplja u Hrvatskoj i regionu: Cijene morskih plodova ovde su porasle najviše u Evropi, evo i zbog čega

Hrvatska je u proteklih godinu dana zabiležila najveći rast cena ribe i morskih plodova među evropskim zemljama - čak 8%, pokazuje izvještaj Eurostata. Stručnjaci ističu da su uzroci poskupljenja rast troškova ribarstva, manji ulov i pojačana potražnja.

U periodu od juna 2024. do juna 2025. godine, Hrvatska je zabilježila najviši rast cijena ribe i morskih plodova među svim evropskim zemljama, čak 8%, prema podacima Eurostata.

Na drugom mjestu se nalazi Grčka sa porastom od 7%, dok Portugal i Rumunija slede sa rastom cijena od 5%. Rast cijena bilježe i Irska, Španija, Bugarska i Litvanija, gdje su proizvodi iz mora poskupjeli za 3%. U Italiji, Mađarskoj i Severnoj Makedoniji zabilježen je skok od 2%, dok su u Njemačkoj, Holandiji, Belgiji, Poljskoj i Letoniji cijene porasle za 1%.

S druge strane, Finska je zabilježila najveći pad cijena - riba i morski plodovi su jeftiniji za 4%.

U Estoniji su cijene pale za 2%, a u Švedskoj za 1%, dok su u Francuskoj, Slovačkoj i Češkoj cene ostale na istom nivou kao i prethodne godine.

Šta stoji iza poskupljenja?

Rast cijena morskih proizvoda u zemljama poput Hrvatske, Grčke i Portugala uglavnom je posljedica rastućih troškova ribarstva, smanjenog ulova, ali i sve veće tražnje u turističkoj sezoni.

Posebno u jadranskom regionu, veliki broj turista tokom ljetnjih meseci dodatno utiče na ponudu i potražnju, što neminovno gura cijene naviše.

Uz to, inflacija hrane i goriva, kao i povećani troškovi uvoza i transporta, imaju direktan uticaj na krajnje cijene u prodavnicama i restoranima.

Ko najviše osjeća udar?

Najveći teret rastućih cena snose domaći potrošači, posebno oni sa nižim primanjima, jer riba i morski plodovi postaju sve manje dostupni u svakodnevnoj ishrani.

Iako mediteranska ishrana promoviše konzumaciju ribe kao zdravu naviku, u praksi ona sve više postaje luksuz za mnoge porodice u regionu.

