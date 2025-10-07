Savez sindikata Srpske traži povećanje najniže plate

Savez sindikata Republike Srpske zahtijevaće u pregovorima sa socijalnim partnerima povećanje najniže plate u Srpskoj, izjavio je danas predsjednik Saveza Goran Stanković.

Izvor: Savez sindikata RS

On je istakao da je za Savez sindikata prihvatljivo da dođe do povećanja najniže plate za kvalifikovane i radnike sa srednjom stručnom spremom u odnosu na nekvalifikovane radnike, jer se najveći dio radne snage u nalazi u toj kategoriji.

Podsjetivši da je od prošle godine u Srpskoj uveden diferencirani iznos najniže plate, Stanković je rekao da Savez sindikata smatra da treba razdvojiti višu i visoku stručnu spremu u iznosu najniže plate.

"Nama nije samo cilj da dođemo do iznosa prosječne plate u Srpskoj od 2.000 KM, već da time bude veći broj radnika koji će biti njome obuhvaćen. Sadašnju prosječnu platu koja iznosi 1.555 KM prima svaki treći radnik u Srpskoj", rekao je Stanković novinarima u Banjaluci povodom 7. oktobra – Svjetskog dana dostojanstvenog rada.

On smatra da bi trebalo spriječiti enormno i neopravdano povećanje cijena putem donošenja određenih mjera, navodeći primjer Srbije gdje je ograničavanje marže već dalo pozitivne efekte.

Stanković je naveo da je obračun sindikalne potrošačke korpe realan, da uzima u obzir prosječnu četvoročlanu radničku porodicu sa troškovima i izdacima koji su svedeni na minimum.

"Ako se već smatra da je potrebno da se izračunava minimalna potrošačka korpa, onda je potrebno krenuti u obračun medijalne plate", naveo je Stanković.