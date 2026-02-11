logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Utvrđeni zdravstveni nedostaci: Zabranjen uvoz govedine iz Južne Amerike

Utvrđeni zdravstveni nedostaci: Zabranjen uvoz govedine iz Južne Amerike

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas u Banjaluci da je uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike zabranjen jer su utvrđeni određeni zdravstveni nedostaci prilikom pregleda pošiljke od 27 tona.

Zabranjen uvoz govedine iz Južne Amerike Izvor: Shutterstock

"Prije svega, došlo je do zloupotreba da se to meso koje je trebalo dalje da ide u preradu prodavalo u konzumu, što je nedozvoljeno, ali i jedan dio tog mesa nije imao zdravstvenu ispravnost", rekao je Košarac novinarima.

On je dodao da je uvoz bio odobren na zahtjev prerađivača iz Federacije BiH (FBiH), koje je pozvao da sirovine pronađu na području Republike Srpske i FBiH.

Košarac je zaključio da neće biti dozvoljeno da sumnjivo meso ulazi na tržište Srpske i FBiH. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

govedina uvoz zabrana BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ