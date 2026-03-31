OFAK produžio licencu za prodaju Lukoila: Ovo je novi rok

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
OFAK produžio licencu Lukoilu do 1. maja 2026, uključujući sve potrebne transakcije za poslovanje i ugovore.

Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD izdala je novu opštu licencu kojom se do 1. maja odobravaju transakcije neophodne za pregovore i zaključenje uslovnih ugovora sa "Lukoilom" i njegovim povezanim društvima u vezi sa prodajom, raspolaganjem ili prenosom kompanije Lukoil International GmbH i delova u kojima ta kompanija ima većinski udio.

Istom licencom odobrene su i transakcije koje su uobičajeno potrebne za održavanje ili gašenje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma entiteta povezanih sa Lukoil International GmbH, takođe do 1. maja 2026. godine.

OFAK je naveo i da blokirani računi tih entiteta mogu biti korišćeni, zaduživani ili odobravani za transakcije koje su dozvoljene u okviru održavanja ili gašenja poslovanja.

Istovremeno, licenca ne odobrava odblokiranje imovine koja je blokirana po drugim osnovama, niti transakcije koje su inače zabranjene propisima o sankcijama prema Rusiji, osim u slučajevima koji su izričito navedeni.

Takođe, nije dozvoljen prenos sredstava ka licima ili računima koji se nalaze u Ruskoj Federaciji.

