logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Federacija dobija novi zakon o špediciji i carinjenju: Uvode se licence i stručni ispiti

Federacija dobija novi zakon o špediciji i carinjenju: Uvode se licence i stručni ispiti

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas Nacrt zakona o obavljanju poslova špedicije kojim se propisuju uslovi koje privredno društvo mora ispunjavati za obavljanje poslova špedicije radi zastupanja u carinski odobrenom postupanju ili upotrebi robe.

FBiH dobija novi zakon o špediciji i carinjenju Izvor: MONDO, Lana Stošić

Ovim zakonom propisuje se postupak izdavanja odobrenja, licence i stručni ispit za obavljanje poslova špedicije, te nadzor nad primjenom ovog zakona na području FBiH, saopšteno je iz federalne Vlade.

Vlada je na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza u ukupnom iznosu od 395.908 KM za sedam radnika Rudnika mrkog uglja "Abid Lolić" Travnik-Bila koji su stekli uslove za penzionisanje.

Donesena je i odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penziono i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 2.781.831 KM radi uvezivanja radnog staža za 63 radnika Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli koji su stekli uslove za penzionisanje.

Tagovi

Federacija BiH carina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ