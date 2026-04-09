Federacija dobija novi zakon o špediciji i carinjenju: Uvode se licence i stručni ispiti

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas Nacrt zakona o obavljanju poslova špedicije kojim se propisuju uslovi koje privredno društvo mora ispunjavati za obavljanje poslova špedicije radi zastupanja u carinski odobrenom postupanju ili upotrebi robe.

Ovim zakonom propisuje se postupak izdavanja odobrenja, licence i stručni ispit za obavljanje poslova špedicije, te nadzor nad primjenom ovog zakona na području FBiH, saopšteno je iz federalne Vlade.

Vlada je na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza u ukupnom iznosu od 395.908 KM za sedam radnika Rudnika mrkog uglja "Abid Lolić" Travnik-Bila koji su stekli uslove za penzionisanje.

Donesena je i odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penziono i invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 2.781.831 KM radi uvezivanja radnog staža za 63 radnika Rudnika uglja "Kreka" u Tuzli koji su stekli uslove za penzionisanje.