Kraj blokade u Kantonu 10: Deblokirani računi svih zdravstvenih ustanova

Transakcijski računi svih zdravstvenih ustanova sa područja Kantona 10 deblokirani su, saopštilo je resorno kantonalno ministarstvo.

Obavijest o deblokadi računa dostavila je Porezna uprava Federacije BiH svim zdravstvenim ustanovama u kantonu. Mjera omogućuje nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema u narednom periodu, uz nastavak aktivnosti i institucionalnih procedura za pronalaženje trajnog i sustavnog rješenja dugogodišnjeg problema.

Ministarstvo i Vlada Kantona 10 istakli su da će i dalje aktivno raditi na postupnom i održivom saniranju naslijeđenih dugovanja.

Takođe su pozvali da se dugovanja rješavaju sistemski i jednako za sve zdravstvene ustanove u Federaciji BiH, kako bi se osigurala stabilnost i nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Podsjeća se da je Porezna uprava FBiH po drugi put u pola godine blokirala račune zdravstvenih ustanova u Kantonu 10 zbog duga većeg od 10 miliona KM, nastalog do 2015. godine.

