Ministarstvo trgovine i turizma: Odluke o neradnoj nedjelji traže detaljnu analizu

Uvođenje i tumačenje „neradne nedjelje“ u javnosti se često pogrešno shvata kao potpuna zabrana rada, iako se ta mjera odnosi isključivo na sektor trgovine, poručeno je iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Izvor: Bored Photography/Shutterstock

Iz Ministarstva ističu da je prije eventualnog donošenja ovakvih odluka neophodno sagledati ekonomske i društvene prilike u svakoj lokalnoj zajednici.

Navode da iskustva iz Federacije BiH pokazuju kako je neradna nedjelja, prema dostupnim podacima, imala određene negativne efekte po promet i zaposlenost, kao i da su pojedine lokalne zajednice tražile izuzeća od ove mjere, zbog čega je, kako kažu, važno pažljivo analizirati sve aspekte prije donošenja odluka u Republici Srpskoj.

U Ministarstvu naglašavaju da je sektor trgovine direktno povezan sa potrebama građana i privrede, te da se prilikom odlučivanja mora voditi računa o ukupnom uticaju na poslovanje i svakodnevni život stanovništva.

„Prije donošenja odluka neophodno je analizirati stanje i prilike u lokalnoj zajednici, kao i uticaj koji one mogu imati na poslovanje i život građana“, poručuju iz Ministarstva.

Podsjećaju da, prema Zakonu o trgovini, skupštine jedinica lokalne samouprave imaju nadležnost da utvrđuju radno vrijeme prodajnih objekata, uključujući rad u dane praznika i neradne dane, kao i radno vrijeme tržnica, sajmova i drugih oblika trgovine.

Iz Ministarstva ističu da su pri donošenju zakona ispoštovane sve propisane procedure, uz uključivanje javnosti i svih zainteresovanih strana.

Takođe pojašnjavaju da je zbog različitog stepena razvijenosti opština i različitih potreba stanovništva i privrede, Zakonom o trgovini data autonomija lokalnim zajednicama da same uređuju pitanje neradnih dana na svojoj teritoriji, uz uvažavanje ekonomskih i društvenih posljedica.

Naglašavaju i da se pojam neradne nedjelje odnosi isključivo na trgovinu, dok u drugim djelatnostima nedjelja ostaje radni dan.

„Zakon o radu propisuje dnevne i sedmične odmore, a Opštim kolektivnim ugovorom predviđena je i veća cijena rada nedjeljom i praznicima“, navode iz Ministarstva.

Zaključuju da postoje zakonski mehanizmi koji obezbjeđuju zaštitu prava radnika i adekvatnu naknadu za rad nedjeljom, ali da je potrebno kontinuirano pratiti primjenu ovih propisa u praksi.