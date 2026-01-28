Ustavni sud Crne Gore ukinuo neradnu nedjelju u trgovinama: Srušen zakon koji je važio pet godina

Ustavni sud Crne Gore proglasio je neustavnim član Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je bio zabranjen rad prodavnica nedeljom i praznicima.

Izvor: BearFotos/Shutterstock

Ustavni sud Crne Gore je u srijedu proglasio neustavnim i ukinuo član 35.a crnogorskog Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je regulisano pitanje neradnih nedjelja u prodavnicama, prenijeli su crnogorski portali.

Ustavni sud je ocijenio da se tom odredbom krši sloboda preduzetništva zagarantovana Ustavom, kao i ustavni princip jednakosti svih pred zakonom, jer je jednoj grupi preduzetnika ili trgovaca bilo dozvoljeno da obavljaju djelatnost nedjeljom i na državne i druge praznike, dok je drugoj grupi to bilo zabranjeno.

"Time što je zakonodavac jednoj grupi preduzetnika (apoteke, poslastičarnice, pekare, kiosci, kiosci, cvjećare, prodavnice pogrebne opreme, prodavnice sredstava za zaštitu bilja, benzinske pumpe, pijace i slično) dopustio rad, a drugoj ne, jednu je grupu preduzetnika stavio u neravnopravan položaj u odnosu na drugu. Ovakva zabrana nema objektivno i razumno opravdanje, sa aspekta ustavne obaveze države da obezbijedi jednak položaj na tržištu svim preduzetnicima", naveo je Ustavni sud Crne Gore u saopštenju.

Istaknuto je da zabrana rada trgovina nedjeljom i na državne i druge praznike ostaje na snazi do objavljivanja odluke Ustavnog suda u Službenom listu Crne Gore. Ustavni sud Crne Gore je presudio na osnovu inicijative koju je podnijela Unija poslodavaca Crne Gore.

Crnogorski parlament je usvojio Zakon o unutrašnjoj trgovini, kojim je predviđeno da se veleprodajna i maloprodajna trgovina ne može obavljati nedjeljom i na državne i druge praznike, u julu 2019. godine, a zakon je stupio na snagu 15. oktobra iste godine.