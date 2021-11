Skriveni ubica planete: Za proizvodnju tone cementa u vazduh se ispusti tona CO2

Samo proizvodnja cementa čini sedam posto globalne emisije ugljendioksida, a to je čak tri puta više nego što proizvede avionski saobraćaj!

Izvor: MONDO / Marko Čavić

Nakon Kine i SAD, proizvodnja cementa, koji se koristi kao ključni materijal za pravljenje betona, predstavlja trećeg najvećeg izazivača efekta staklene bašte na svijetu.

Francuska AFP agencija podsjeća da je cement materijal koji se u svijetu koristi najviše, jer se svake sekunde za proizvodnju betona u proseku koristi 150 tona cementa. Procjenjuje se da se u svijetu godišnje izlije oko 14 milijardi kubnih metara betona.

Samo proizvodnja cementa čini sedam posto globalne emisije ugljendioksida, triput više nego što, na primjer, proizvede avionski saobraćaj. “To je više od cjelokupne emisije Evropske unije ili Indije, tek nešto manje od Kine i SAD-a”, ukazala je Valeri Mason-Delmote, članica Međuvladinog panela za klimatske promjene EU.

S obzirom na širenje urbanizacije u Africi i Aziji, može se očekivati da će korišćenje tog elementarnog građevinskog materijala samo rasti.

Cement je građevinski materijal koji vezuje drobljeni kamen (ili šljunak) u betonu. Primarno se dobija pečenjem lapora i krečnjaka u fini prah. Kad se ova masa zagreva, u pećima se proizvodi i CO2. Paralelno s proizvodnjom tone cementa, proizvede se zbog svega otprilike i tona ugljendioksida.

Industrija betona ima ambiciozan plan da postane CO2 neutralna do kraja 2050. godine, a da do 2030. smanji postojeću emisiju za trećinu. To bi planetu poštedjelo makar pet milijardi tona CO2 samo do kraja prvog dijela plana. Predlažu se promene poput recikliranja starog betona i zamjena ugljovodonika u pećima biogorivom.

Vjerujemo da ne biste cement naveli kao "ubicu" planete ovolikih razmjera da vas to sad neko pita, ali je istina potpuno drugačija!

Velika postrojenja kaskaju, ali na drugoj strani nekoliko startapova je osmislilo nove načine za smanjenje emisije CO2 pravljenjem cementa i betona.

Zbog svega se u industriji istražuje način na koji bi mogao da se napravi "zeleni" cement, sačinjen od recikliranih materijala. U Velikoj Britaniji se na taj način već proizvodi 26 posto cementa, a u Francuskoj, već od 2022. godine, počinju da se primjenjuju nova pravila o ograničenju upotrebe ugljenika u građevinarstvu. Kako sad stvari stoje, većinu “zelenog” cementa proizvode novi proizvođači, a oni tradicionalni kažu da će im trebati vremena da moderniziraju svoju postojeću mašineriju.

Jedan takav startap, Hoffman Green Cement, proizvodi cement u Francuskoj od industrijskog otpadnog mulja i letećeg pepela, nusprodukta sagorevanja uglja. I premda je po kvadratnom metru skuplji oko 25 evra, potražnja za novim tipom cementa je velika, kaže osnivač ove za sada male kompanije Žulijen Blanšard. "Industrija cementa planira da eliminiše svoje štetne emisije do 2050. godine", rekao je Blanšard AFP-u i zaključio: "S našim naprednim rješenjima, to možemo da počnemo odmah".