Lavrov: NATO sprečava politički dogovor Rusije i Ukrajine o okončanju rata

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da NATO čini sve da spriječi da se političkim dogovorima okonča, kako je naveo, specijalna operacija u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

"Svjedoci smo manifestacije klasičnih dvostrukih standarda i licemjerja zapadnog establišmenta u ovom trenutku. Javno izražavajući podršku kijevskom režimu, zemlje NATO čine sve da spriječe završetak operacije postizanjem političkih sporazuma", rekao je Lavrov u intervjuu kineskoj novinskoj agenciji Sinhua.

Dodao je da "ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini doprinosi oslobađanju svijeta od zapadne neokolonijalne opresije koja je usko povezana sa rasizmom i kompleksom uzvišenosti".

"Očigledno je da su pokušaji Zapada da ometa prirodni tok istorije, da svoje probleme rješava na račun drugih, osuđeni na propast. Današnji svijet ima nekoliko centara odlučivanja, multipolaran je. Vidimo kako se dinamično razvijaju azijske, afričke i latinoameričke zemlje", rekao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije istakao je da danas nije riječ o Hladnom ratu, već o "upornoj želji Vašingtona i njegovih satelita, koji o sebi misle da su gospodari ljudske sudbine, da nametnu američkocentrični model svjetskog poretka".

SAD su, naveo je, decenijama vodile destruktivnu politiku, a kao primjere naveo je agresiju NATO na Jugoslaviju, napade na Irak, Libiju, Siriju, kao i obojene revolucije u nizu zemalja, uključujući Ukrajinu.

"Sve je to koštalo stotine hiljada života i dovelo do haosa u raznim regionima planete", dodao je on.

Rusija je 24. februara započela vojnu invaziju na Ukrajinu, a pregovori dvije strane o okončanju rata su trenutno u zastoju.

(Beta)