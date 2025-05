Sajtovi za odrasle pod istragom EU zbog zaštite maloljetnika

Evropska komisija otvorila je istragu protiv Pornhuba, Stripchata, XNXX-a i XVideosa zbog sumnje da ne poštuju pravila o zaštiti maloljetnika.

Izvor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Evropska komisija najavila je da pokreće istragu protiv sajtova za odrasle - Pornhub, Stripchat, XNXX i XVideos - zbog sumnje da nisu uskladili svoje poslovanje sa propisima o zaštiti djece.

U slučaju da se utvrdi kršenje propisa, ove platforme mogle bi se suočiti sa novčanim kaznama u visini do 6% svog globalnog godišnjeg prihoda, prenosi Rojters.

Komisija je saopštila da pomenuti sajtovi nisu ispunili obaveze propisane Zakonom o digitalnim uslugama (DSA), koji se primjenjuje na platforme sa vrlo velikim brojem korisnika - status koji su ove stranice dobile 2023. godine i koji zahteva strože mjere za sprečavanje širenja nezakonitog i štetnog sadržaja.

U saopštenju se navodi i da su prekršene odredbe koje nalažu kompanijama da procjene i ublaže rizike po prava djece, uključujući sprečavanje pristupa maloljetnicima sadržajima za odrasle, i to korišćenjem odgovarajućih alata za provjeru godina.

"Zaštita maloljetnika je naš prioritet"

"Internet mora biti bezbjedno okruženje u kojem djeca mogu da uče i komuniciraju sa drugima. Naš prioritet je zaštita maloljetnika i omogućavanje njihovog sigurnog korišćenja interneta", izjavila je komesarka EU za digitalna pitanja Hena Virkunen.

Vlasnik Pornhuba, kompanija Aylo Freesites Ltd sa sedištem na Kipru, saopštio je da su njihove platforme usklađene sa RTA standardom (restricted to adults - sadržaj isključivo za odrasle), prema procjeni organizacije Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP), i da su namjenjene isključivo punoletnim osobama.

"Vjerujemo da je najbolji način zaštite i maloljetnika i odraslih provjera starosne dobi direktno na korisničkim uređajima, a zatim omogućavanje ili uskraćivanje pristupa sadržaju u skladu sa tim rezultatima", poručili su iz kompanije Aylo u mejlu.

"EU najavljuje usklađene akcije protiv manjih pornografskih sajtova"

Platforma Stripchat, u vlasništvu kiparske kompanije Technius Ltd, nije odgovorila na upit poslat mejlom.

Sajt XNXX je u vlasništvu češke firme NKL Associates, dok XVideos pripada grupaciji WebGroup Czech Republic. Ove dve kompanije do sada nije bilo moguće kontaktirati.

Evropska komisija je najavila i da će Stripchatu u roku od četiri mjeseca biti ukinut status platforme sa vrlo velikim brojem korisnika, jer je broj njegovih mjesečnih korisnika pao ispod praga propisanog Zakonom o digitalnim uslugama (DSA).

Bez obzira na ovu istragu, Komisija je poručila da će zemlje članice Evropske unije uskladiti svoje aktivnosti u borbi protiv manjih pornografskih sajtova, u cilju jačanja zaštite djece na internetu.

(EUpravo zato/index.hr)