Zelenski: Prekid vatre je moguć, mnogo zavisi od pritiska na Rusiju

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da Kijev i saveznici dijele razumijevanje da je sada moguće postići barem prekid vatre, u zavisnosti od adekvatnog pritiska na Rusiju.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Zelenski je tokom večernjeg obraćanja naciji rekao da je obavio više od deset razgovora sa liderima različitih zemalja i da je njegov tim u stalnom kontaktu sa SAD.

Savjetnici za nacionalnu bezbjednost iz Ukrajine i zemalja koje su saveznice Kijeva održaće razgovore kasnije tokom večeri, rekao je Zelenski.

(Srna)