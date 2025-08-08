Tramp predaje dijelove Ukrajine Putinu: Procurio nacrt sporazuma Vašingtona i Moskve

Trampov ultimatum je danas istekao i umjesto nekog vida kazne, on navodno Putinu nudi određene ustupke pred najavljeni sastanak dvojice lidera koji je zakazan za kraj sljedeće nedjelje.

Nakon što je Bijela kuća zvanično potvrdila sastanak Donalda Trampa i Vladimira Putina, pojedini analitičari vjeruju da taj sastanak neće donijeti ništa korisno ili konkretno Sjedinjenim Državama ili Ukrajini, već da će isključivo profitirati ruski predsjednik i njegova zemlja, a profesor Sergej Radčenko smatra da će "Putin poniziti Trampa". Lokacija sastanka je i dalje nepoznata, o tome dvije strane diskutuju, ali moguće države domaćini su Italija (Rim), Ujedinjeni Arapski Emirati ili Mađarska, a prema saznanjima "Blumberga", koji se poziva na izvore koji su bliski Vašingtonu i Kremlju, na stolu je sporazum u kom se navodi da će se Rusiji dozvoliti da zadrži teritorije koje je osvojila dosad u sukobu sa Ukrajinom.

Kako su objasnili izvori "Blumberga", Sjedinjene Države trenutno pokušavaju da ubijede Ukrajinu da pristanu na ovakav vid dogovora. Ponuda iz ovog, navodno postignutog dogovora, nije zvanično potvrđena i verifikovana.

Ruska Federacija bi zadržala Herson i Zaporožje u sklopu paketa ove ponude. Konkretne mjere i ostali detalji tek bi trebalo da se utanače prema saznanjima izvora upućenih u pregovore.

O ovom sporazumu se nisu oglasile ni Rusije ni Ukrajina, a što se tiče samog sastanka koji je zvanično potvrdila Bijela kuća, nije poznat tačan datum osim da je okvirno sastanak zakazan za kraj sljedeće nedjelje. Još jedna stvar je nepoznata, a to je da li će njemu prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zvaničnik Bijele kuće je otkrio predstavnicima medija da je Rusija iznijela listu zahtjeva koja mora da se ispuni da bi se uspostavio prekid vatre. Vašington sada pregovara sa svojim evropskim saveznicima i partnerima, kao i sa Ukrajinom, da bi svi pristali na to.

Sa druge strane, Ukrajina podsjeća i Amerikance i Evropljane da neće pristati ni na kakve teritorijalne ustupke. To je njihov ultimativni zahtjev koji ponavljaju kad god se ova tema potegne.

Da podsjetimo, italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala je Trampa i Putina na sastanak u Italiju. Međutim, Rusiji to nikako ne odgovara iz dva razloga.

Poljski premijer Donald Tusk je danas razgovarao telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Napomenuo je da je moguće da “Rat u Ukrajini bude pauziran”.

“Postoje određeni signali, to mi govori i intuicija da je moguće zamrzavanje konflikta. Ne želim to da nazovem krajem rata, ali zamrzavanjem konflikta da. To je moguće da se dogodi prije ili kasnije. Postoji nada da se to desi.

Danas je posljednji dan za ultimatum. Predsjednik Zelenski je oprezan, ali i optimističan. Ukrajinska strana je naklonjena Evropi, uključujući i Poljsku, i žele da mi učestvujemo u budućem prekidu vatre koji bi kasnije, vremenom, doveo do mira. Želimo mir i mi, to bi imalo pozitivan učinak za našu bezbjednost“, objasnio je Tusk.

U srijedu, 6. avgusta, u Moskvi su se sastali Vladimir Putin i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik. Sastanak je trajao tri sata i glavna tema bila je rat u Ukrajini.

Šta je Tramp rekao o sastanku u Moskvi?

Američki predsjednik kratko se oglasio nakon sastanka u Moskvi. Odmah je obavijestio i pojedine evropske saveznike, ali nije precizirao na koga je tačno mislio.

“Moj specijalni izaslanik Stiv Vitkof danas je imao vrlo produktivan razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Veliki napredak je ostvaren. Obavijestio sam i neke evropske saveznike. Svi se slažu da ovaj rat mora da se završi, radićemo svi na tome u narednim danima i nedjeljama“, rekao je Tramp u srijedu.

Šta je Rusija rekla nakon sastanka?

Nije se Vladimir Putin lično oglasio, ali jeste njegov pomoćnik Jurij Ušakov koji se kratko obratio predstavnicima medija nakon završenog sastanka. Rekao je da je razgovor bio “koristan i konstruktivan”.

“Ruska Federacija dobila je neke signale od Trampa i vratila je neke signale drugoj strani. Predsjednik Putin i Vitkof su razgovarali takođe i o strateškom partnerstvu Rusije i Sjedinjenih Država”, kratak je bio Ušakov u srijedu.