Zakazan sastanak Trampa i Putina: Bijela kuća sve zvanično potvrdila, 3 stvari su misterija

Bijela kuća se oglasila o sastanku Donalda Trampa i Vladimira Putina. Susret je zakazan za kraj sljedeće nedjelje.

Zvaničnik Bijele kuće saopštio je danas da je sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina zakazan za kraj sljedeće nedjelje, prenosi "Skaj Njuz". Lokacija je i dalje nepoznata, o tome dvije strane diskutuju, ali moguće države domaćini su Italija (Rim), Ujedinjeni Arapski Emirati ili Mađarska.

Takođe, nije poznat tačan datum osim da je okvirno sastanak zakazan za kraj sledeće nedelje. Još jedna stvar je nepoznata, a to je da li će njemu prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Zvaničnik Bijele kuće je otkrio predstavnicima medija da je Rusija iznijela listu zahtjeva koja mora da se ispuni da bi se uspostavio prekid vatre. Vašington sada pregovara sa svojim evropskim saveznicima i partnerima, kao i sa Ukrajinom, da bi svi pristali na to.

Sa druge strane, Ukrajina podsjeća i Amerikance i Evropljane da neće pristati ni na kakve teritorijalne ustupke. To je njihov ultimativni zahtjev koji ponavljaju kad god se ova tema potegne.

