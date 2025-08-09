Još jedna zemlja na sve dužem spisku onih koje upozoravaju građane: Novi vodič za preživljavanje prva 72 sata krize

Češka je predstavila detaljan vodič sa uputstvima kako preživeti prva tri dane nakon izbijanja krize, prateći strategiju EU i praksu nordijskih zemalja.

Izvor: Viktoriia Rusian/Shutterstock

Većina Čehanije spremna za vanredne situacije i nema osnovne zalihe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Vit Rakušan, predstavljajući novi vodič za pripremu u slučaju krize.

"Znamo da se 73 odsto stanovništva uopšte ne priprema za krizne situacije. Nemaju nikakve zalihe ni drugu neophodnu opremu", rekao je Rakušan.

Podaci potiču iz istraživanja javnog mnjenja koje je naručilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Iako 97 odsto građana vjeruje vatrogascima, 76 odsto policiji, a 74 odsto vojsci da će im pomoći u vanrednim situacijama, mnogi žele da znaju i kako da se sami snađu, pokazalo je istraživanje.

Novi vodič, nazvan "72 sata", nudi praktične savjete za prva tri dana nakon izbijanja krize i obuhvata situacije poput poplava, požara ili prekida u snabdjevanju osnovnim uslugama.

On se nadovezuje na strategiju Evropske unije "Preparedness Union" iz marta 2025. godine, koja podstiče države članice da promovišu samostalnost građana u trajanju od najmanje 72 sata. Češka inicijativa inspirisana je i praksom nordijskih zemalja, poput Švedske i Finske, gdje domaćinstva dobijaju slične smjernice.

Vodič je već dostupan onlajn, a štampano izdanje biće dostavljeno svakom domaćinstvu sredinom oktobra.

Šta podrazumijeva strategija EU?

Podsjetimo, strategija Evropske unije "Preparedness Union" nastala je jer je blok želio da svaka članica razvije 72-časovni komplet za preživljavanje kako bi građani bili spremni da se nose sa krizama. Ova strategija pozivala je na veće zalihe osnovnih potrepština i bolju saradnju između civilnih i vojnih vlasti kako bi se obezbedila bolja bezbjednost.

Strategija uključuje 30 konkretnih akcija koje članice EU treba da preduzmu kako bi poboljšale svoju spremnost za potencijalne krize, od prirodnih katastrofa do sajber i vojnih napada.

"Moramo da razmišljamo drugačije, jer su prijetnje drugačije, moramo da razmišljamo šire jer su prijetnje veće", izjavila je tada Hadja Lahbib, komesarka za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama. Roksana Minzatu, komesarka za pripravnost, dodala je da EU "ne počinje od nule", podsjećajući na zajedničku akciju tokom pandemije COVID-19, koja je pokazala koliko je koordinacija unutar EU ključna.

Već nekoliko članica ima slične smjernice sa različitim vremenskim okvirima. Na primer, Francuska predlaže 72-časovni komplet koji uključuje hranu, vodu, lijekove, prenosni radio, baterijsku lampu, rezervne baterije, punjače, gotovinu, kopije važnih dokumenata, ljekarske recepte, rezervne ključeve, toplu odjeću i osnovne alate.

Među zemljama koje su pripremile brošuru o preživljavanju kriznih situaciju su i Španija, Poljska, Švedska, Finska, Norveška...

(EUpravo zato)