Objavljena lista najboljih fakulteta: Koji privlači najviše studenata u Evropi?

Svake godine se rangira više od 2500 univerziteta, a objavljuje listu najboljih 1000.

Izvor: Shutterstock

Nova Šangajska lista (ARWU), jedno od najuticajnijih svjetskih rangiranja univerziteta, objavila je najnoviju rang listu prema akademskoj izvrsnosti, na osnovu prestižnih naučnih dostignuća i publikacija. Između Kembridža i Oksforda, fakultetima iz Pariza, Kopenhagena, Atine... našao se i Beogradski univerzitet, koji je zadržao prošlogodišnju poziciju.

Koji univerziteti unutar Evropske unije danas privlače najveći broj budućih studenata, a kakvo je interesovanje za one izvan granica starog kontinenta i u kojoj mjeri ih nova Šangajska lista potvrđuje ili osporava u toj percepciji?

Univerziteti koji su ušli u prvih deset najboljih prema Šangajskoj listi su Kembridž (4), Berkli (5), Oksford (6), Prinston (7), Kolumbija (8), Kalteh (9) i Čikago (10).

Kada je riječ o Evropi, na čelu se nalazi Univerzitet Pari-Sakle (Paris-Saclay) na 12. mjestu u svijetu, dok ga prate ETH Cirih (21), Univerzitet u Kopenhagenu (32), Univerzitet PSL – Paris Sciences et Lettres (33) i Univerzitet u Parizu (Paris Cité) među prvih pedeset.

Ovi rezultati potvrđuju da evropske institucije, iako suočene sa snažnom konkurencijom sa američkih i azijskih univerziteta, i dalje uspjevaju da zadrže mesta u globalnom akademskom vrhu.

Ovo su univerziteti koji su najuspešniji u smislu akademske izvrsnosti prema objektivnim merilima ARWU liste. Međutim, ARWU ne mjeri popularnost ili broj prijava. Kada je riječ o "popularnosti" među budućim studentima, slika je malo drugačija.

Evropska unija je pokrenula niz projekata uz pomoć kojih mladi iz regiona mogu da se povežu

Izvor: NICOLAS MAETERLINCK / AFP / Profimedia

Univerzitet Pariz 1 Pantheon-Sorbonne beleži najveći broj prijava u Francuskoj, sa više od 113.000 kandidata na oko 6.000 mjesta.

Po ukupnom broju upisanih prednjače Nacionalni i Kapodistrijski univerzitet u Atini sa više od 69.000 studenata, belgijski KU Leuven sa oko 65.500, Univerzitet u Milanu sa oko 60.000, te njemački tehnički i klasični univerziteti u Minhenu (TUM i LMU), svaki sa više od 52.900 studenata.

Ovi podaci pokazuju da visoka akademska pozicija na Šangajskoj listi ne mora uvek da se poklapa sa najvećom privlačnošću među budućim studentima.

Kako se fakulteti rangiraju po ARWU?

Univerziteti su rangirani na osnovu šest parametara među kojima su broj bivših i sadašnjih zaposlenih dobitnika Nobelove nagrade i Fildsove medalje, broj radova objavljenih u časopisima "Nature i Science", broj visoko citiranih istraživača prema "Clarivate", broj radova indeksiranih u "Science Citation Index - Expanded" i "Social Sciences Citation Index" (Web of Science) i per capita učinak univerziteta.

Akademska rang-lista svjetskih univerziteta (ARWU) prvi put je objavljena u junu 2003. godine od strane Centra za svetske univerzitete (CWCU), Postdiplomske škole za obrazovanje (ranije Instituta za visoko obrazovanje) Univerziteta Šangaj Điao Tong, Kina, i ažurira se na godišnjem nivou.

Od 2009. godine, Akademsku rang-listu svjetskih univerziteta (ARWU) objavljuje i ima autorska prava nad njom kompanija ShanghaiRanking Consultancy. ShanghaiRanking Consultancy je potpuno nezavisna organizacija za istraživanje visokog obrazovanja i nije pravno podređena nijednom univerzitetu ili vladinoj agenciji.

Svake godine ARWU zapravo rangira više od 2500 univerziteta, a objavljuje listu najboljih 1000.

(EUpravo zato.rs)