"Raskošne večere, manekenke, kao iz holivudskog filma": Čuveni košarkaš Rodman o druženju s Putinom

Petostruki NBA šampion Denis Rodman ponovo je skrenuo pažnju javnosti otkrivajući bizarne i luksuzne detalje iz svog privatnog života. U novom intervjuu govorio je o prijateljstvu sa Vladimirom Putinom.

Izvor: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia/photoibo/Shutterstock

Petostruki NBA šampion Denis Rodman nastavlja da iznenađuje svijet svojim pričama van terena. U intervjuu za Jutjub kanal N3ON, Rodman je otkrio nove detalje o svom odnosu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kao i o prijateljstvu sa Kim Džong Unom, vrhovnim liderom Sjeverne Koreje.

"Jako volim Rusiju. Poznajem Putina vrlo dobro. Sreo sam ga pet puta. Ima svoj hotel i svoje salone za prodaju Ferarija i Lambordžinija. Rekao mi je: 'Denise, želiš li Lambordžini?'. Odgovorio sam da i imao sam ga nedjelju dana", kaže Rodman, koji nije štedio u opisivanju ekstravagantnih susreta sa ruskim liderom: raskošne večere, manekenke koji su ga pratile i iskustva koja su, prema njegovim riječima, izgledala kao iz holivudskog filma.

Godine 2014. otputovao je u Rusiju na Putinov prijedlog, tada kao košarkaški ambasador, a prethodno je posredovao u Sjevernoj Koreji zahvaljujući svom odnosu sa Kim Džong Unom. Rodman je opisao ruskog predsjednika kao "kul momka" i rekao da poznaje zemlju i njenu kulturu "kao malo koji Amerikanac".

Toughest NBA player of all time Dennis Rodman on clubbing with President Putinpic.twitter.com/IQPCqNVQNU — James Porrazzo (@JamesPorrazzo)February 8, 2025

"Kim Džong Un želi da dođe u Ameriku"

Njegove veze sa Sjevernom Korejom su takođe zanimljive. Tokom istog intervjua, 63-godišnji Rodman je tvrdio da je Kim Džong Un želio da dođe u Sjedinjene Države. Njegov odnos sa sjevernokorejskim liderom, koji je započeo 2013. godine nakon egzibicionog košarkaškog meča, ostao je prisan tokom godina.

Rodman je takođe bio uključen u oslobađanje WNBA košarkašice Britni Grajner, koja je pritvorena u Rusiji zbog posjedovanja kanabisa. Godine 2022. rekao je za "NBC njuz" da je dobio dozvolu da otputuje u Moskvu kako bi posredovao u njenom oslobađanju, iako je na kraju otkazao putovanje.

Viši zvaničnik američke vlade upozorio je tada da bi Rodmanova intervencija mogla da zakomplikuje formalne pregovore. Dana 8. decembra 2022. puštena je nakon razmjene zatvorenika između dvije zemlje.

"Bio sam oduševljen. Bilo je ludo!"

Rodman je ranije govorio o načinu života koji je pratio njegove posjete Putinu. U intervjuu za Vlad TV 2023. godine, detaljno je opisao svoje vrijeme u Rusiji.

"Proveo sam dvije nedjelje sa Putinom u Rusiji. Prema meni je bio super. Svaki put kad smo izašli, imao je 12 manekenki sa sobom. Bile su sa nama sve vrijeme, svaki dan, na večerama, na zabavama. Bio sam oduševljen. Bilo je ludo!", rekao je.

