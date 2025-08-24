logo
Izrael napao Jemen: Gađani vojni ciljevi, predsjednička palata i elektrane (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
Jemenska prijestonica Sana pogođena je izraelskim napadima u nedjelju, javila je televizijska stanica Al-Masira, koju kontrolišu Huti, dva dana nakon što su Huti ispalili raketu na Izrael.

Izrael napao Jemen Izvor: Printscreen/X

Stanovnici Sane rekli su da su napadi bili usmjereni na područja u blizini predsjedničkog kompleksa, raketnih baza i elektrana.

Izraelska vojska je potvrdila napad i navela da su među ciljevima u Sani bili vojni kompleks u kojem se nalazi predsjednička palata, dvije elektrane i skladište goriva.

Huti su u petak saopštili da su ispalili balističku raketu na Izrael. Zvaničnik izraelskog vazduhoplovstva rekao je u nedjelju da je raketa najvjerovatnije nosila nekoliko podmunicije „namenjenih da detoniraju pri udaru“.

„Ovo je prvi put da je ova vrsta rakete lansirana iz Jemena“, rekao je zvaničnik.

Nakon što je izraelski rat u Gazi protiv palestinske militantne grupe Hamas počeo u oktobru 2023. godine, Huti, povezani sa Iranom, počeli su da napadaju brodove u Crvenom moru u onome što su opisali kao akte solidarnosti sa Palestincima.

Često su ispaljivali rakete na Izrael, od kojih je većina presretnuta. Izrael je odgovorio udarima na područja pod kontrolom Huta, uključujući ključnu luku Hodeidu.

(Kurir/Jutarnji list)

Izrael Jemen

