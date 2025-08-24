Izrael napao Jemen: Gađani vojni ciljevi, predsjednička palata i elektrane (VIDEO)

Jemenska prijestonica Sana pogođena je izraelskim napadima u nedjelju, javila je televizijska stanica Al-Masira, koju kontrolišu Huti, dva dana nakon što su Huti ispalili raketu na Izrael.

Izvor: Printscreen/X

Stanovnici Sane rekli su da su napadi bili usmjereni na područja u blizini predsjedničkog kompleksa, raketnih baza i elektrana.

Izraelska vojska je potvrdila napad i navela da su među ciljevima u Sani bili vojni kompleks u kojem se nalazi predsjednička palata, dvije elektrane i skladište goriva.

Following a missile attack from Yemen on Israel last month, the Israeli Air Force struck several targets in Sana'a, the capital of Yemen, a short while ago. This is the fate of the Yemeni Presidential Palace (most likely the palace itself).pic.twitter.com/ZBhyYY3xgx — Ofer Binshtok - Kafir - עופר בינשטוק (@Ofer_binshtok)August 24, 2025

Huti su u petak saopštili da su ispalili balističku raketu na Izrael. Zvaničnik izraelskog vazduhoplovstva rekao je u nedjelju da je raketa najvjerovatnije nosila nekoliko podmunicije „namenjenih da detoniraju pri udaru“.

„Ovo je prvi put da je ova vrsta rakete lansirana iz Jemena“, rekao je zvaničnik.

#BREAKING

Israeli Army Radio publishes footage of attack on Sanaa#south24pic.twitter.com/Wh3NsyAbJC — South24 | English (@South24E)August 24, 2025

Nakon što je izraelski rat u Gazi protiv palestinske militantne grupe Hamas počeo u oktobru 2023. godine, Huti, povezani sa Iranom, počeli su da napadaju brodove u Crvenom moru u onome što su opisali kao akte solidarnosti sa Palestincima.

⚡️BREAKING



Israel attacks various areas in the Yemeni capital.

Yemenis in Sana'a unprecedentedly documented the Israeli airstrikes on Sana'a, despite the strict ban by the Ansar Allah group.pic.twitter.com/zhVais9Iqr — RussiaNews (@mog_russEN)August 24, 2025

Često su ispaljivali rakete na Izrael, od kojih je većina presretnuta. Izrael je odgovorio udarima na područja pod kontrolom Huta, uključujući ključnu luku Hodeidu.

(Kurir/Jutarnji list)