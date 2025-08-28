logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija na Alpima: Dva planinara pronađena mrtva nakon pada

Tragedija na Alpima: Dva planinara pronađena mrtva nakon pada

Autor Dušan Volaš
0

Dvojica planinara pronađena su mrtva na vrhu Vajsmis u Švajcarskoj nakon višednevne potrage, u koju je bio uključen i helikopter, saopštile su lokalne vlasti.

Tragedija na Alpima: Dva planinara pronađena mrtva nakon pada Izvor: Shutterstock

Jedan od planinara je nekoliko dana ranije pao dok se spuštao sa planine, saopštila je kantonalna policija Valea.

Nesreća se dogodila u petak, 22. avgusta, kada je ovaj planinar pao sa visine od oko 3.950 metara, ali za sada nije poznato kako, prenosi Tanjug.

Drugi alpinista, koji je bio svjedok nesreće, odmah je obavijestio spasilačke službe, ali, uprkos potrazi, spasilački timovi nisu mogli odmah da lociraju planinare.

Oba planinara su kasnije pronađena mrtva, saopštila je policija.

Identifikacija žrtava je u toku, a javno tužilaštvo je pokrenulo istragu.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

Alpe Švajcarska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ