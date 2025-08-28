Tragedija na Alpima: Dva planinara pronađena mrtva nakon pada

Dvojica planinara pronađena su mrtva na vrhu Vajsmis u Švajcarskoj nakon višednevne potrage, u koju je bio uključen i helikopter, saopštile su lokalne vlasti.

Izvor: Shutterstock

Jedan od planinara je nekoliko dana ranije pao dok se spuštao sa planine, saopštila je kantonalna policija Valea.

Nesreća se dogodila u petak, 22. avgusta, kada je ovaj planinar pao sa visine od oko 3.950 metara, ali za sada nije poznato kako, prenosi Tanjug.

Drugi alpinista, koji je bio svjedok nesreće, odmah je obavijestio spasilačke službe, ali, uprkos potrazi, spasilački timovi nisu mogli odmah da lociraju planinare.

Oba planinara su kasnije pronađena mrtva, saopštila je policija.

Identifikacija žrtava je u toku, a javno tužilaštvo je pokrenulo istragu.

SRNA