Srpkinja koja je nestala u Solunu, nađena mrtva: U potragu bio uključen i helikopter, tragičan kraj potrage

Srpkinja, otišla na plivanje sa dva prijatelja, pa pronađena mrtva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Žena (76) iz Srbije, koja se od protekle noći vodila kao nestala kod Soluna, pronađena je mrtva jutros nešto poslije 8.00 sati, u morskom području, javlja Prototema.

Srpkinja, koja je nestala juče kasno poslepodne, pronađena je u morskom dijelu plaže Agia Trijada u Solunu, nakon što se u potragu uključio i helikopter Obalske straže.

Prema izvještajima grčkih medija, žena iz Srbije je otišla na plivanje sa dva prijatelja, a obalska staža je obavještena o njenom nestanku sinoć oko 21.30 časova po lokalnom vremenu.