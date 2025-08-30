Srpkinja koja je nestala u Solunu, nađena mrtva: U potragu bio uključen i helikopter, tragičan kraj potrage

Srpkinja, otišla na plivanje sa dva prijatelja, pa pronađena mrtva.
Žena (76) iz Srbije, koja se od protekle noći vodila kao nestala kod Soluna, pronađena je mrtva jutros nešto poslije 8.00 sati, u morskom području, javlja Prototema.
Srpkinja, koja je nestala juče kasno poslepodne, pronađena je u morskom dijelu plaže Agia Trijada u Solunu, nakon što se u potragu uključio i helikopter Obalske straže.
Prema izvještajima grčkih medija, žena iz Srbije je otišla na plivanje sa dva prijatelja, a obalska staža je obavještena o njenom nestanku sinoć oko 21.30 časova po lokalnom vremenu.