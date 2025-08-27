logo
Ako dobijete sunčanicu platićete 500€, za virusnu infekciju čak 3.000€: Cjenovnik bolničkog liječenja u Grčkoj

Autor mondo.ba
0

U Srbiji će četvoročlana porodica osiguranje za deset dana platiti oko 4.000-5.000 dinara.

Cjenovnik bolničkog liječenja u Grčkoj Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ukoliko se razbolite na ljetovanju, a nemate putno osiguranje, odmor će vam se pretvoriti u pakao, jer su cijene zdravstvenih usluga u ljetovalištima u Grčkoj gdje naši turisti najviše odlaze su paprene!

Zbog ovako vrtoglavih cijena liječenja u inostranstvu putno osiguranje trebalo bi da bude sastavni dio aranžmana.

U zavisnosti od osiguravajućeg društva, u Srbiji će četvoročlana porodica osiguranje za deset dana platiti oko 4.000-5.000 dinara, koliko u nekoj zemlji košta samo jedan pregled.

Evo koliko mogu koštati povrede u Grčkoj ukoliko se ne osigurate.

Helikopterski transport sa ostrva može koštati od 2.500 do 7.000 evra. Prelom, snimanje, gips i terapije mogu koštati od 1.200 do 3.500 evra. Ukoliko vas opeče meduza ili stanete na morskog ježa to može da vas košta od 300 do 1.500 evra.

Ukoliko dobijete sunčanicu ili dehidrirate, infuzija vas može koštati i do 500 evra, a ako zaradite virusnu infekciju lečenje vas može koštati od 500 do 3.000 evra u slučaju hospitalizacije.

(MONDO) 

