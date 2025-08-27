Novi opasan trend se širi Grčkom, vlasti počele da pišu kazne: "Ovo je zabrinjavajući fenomen"

Na malom grčkom ostrvu Sikinos raste rizični trend mladih da skaču u more odmah iza isplovljavanja trajekata. Iako turisti to vide kao zabavu, lokalne vlasti upozoravaju na opasnost i počele su da pišu kazne zbog ugrožavanja bezbjednosti.

Izvor: Roman Sigaev/Shutterstock

Na malom grčkom ostrvu Sikinos kod mladih se pojavio sve češći opasan trend da skaču u more dok iz pristaništa isplovljavaju trajekti, ali lokalne vlasti počele su da pišu kazne zbog rizičnosti ovakve zabave, prenose danas grčki mediji. Ovaj način zabave privukao je pažnju turista, ali i vlasti, prenosi Katimerini.

Na video snimku koji se nedavno pojavio na društvenim mrežama vidi se nekoliko desetina mladih, koji se lokalno nazivaju "aponeristas", kako skaču u more sa pristaništa, samo par sekundi poslije odlaska trajekta Dionisios Solomos, uz aplauze i bodrenje posmatrača na obali i na palubi broda.

Lučke vlasti, međutim, bez obzira što mnogi to vide kao bezazlen ritual, vide u ovome rizik po bezbjednost, tako da su počele da određuju kazne.

"Ovo je zabrinjavajući fenomen koji se pojavio proteklih godina", izjavio je neimenovani zvaničnik ministarstva saobraćaja. On je dodao da je postao običaj da mladi koji dođu na ostrvo na odmor skaču u vodu za trajektima.

Pripadnici lokalne obalske straže stalno su prisutni u luci i redovno izdaju upozorenja, a vlasti su novčano kaznile sedam-osam učesnika u najnovijim incidentima. Tužioci na obližnjem ostrvu Naksos obavešteni su o svemu, u slučaju da bude potrebno preduzimanje daljih pravnih mjera.

Kako ukazuju pomorski zvaničnici, najveća opasnost ne prijeti od propelera trajekta, već od jakih struja koje nastaju dok brod isplovljava. "One mogu da povuku plivače da se sudare, ili da udare o stene i lučku strukturu, i na taj način se povrede", objasnio je jedan zvaničnik.

(MONDO)