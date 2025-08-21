logo
Kamenovan autobus sa srpskim turistima u Grčkoj: Stakla razvaljena, tri osobe imaju povrede

Autor Nevena Davidović
0

U napadu su razbijena stakla autobusa, a lakše povrede zadobila su dva putnika i jedan od vozača.

Kamenovan autobus u Grčkoj Izvor: megatv.com/printscreen

Sinoć je na auto-putu Egnatija u Grčkoj, u blizini izlaza za stari državni put Solun-Verija, autobus koji je prevozio 38 srpskih turista napadnut kamenicama.

Vozač je prebačen u bolnicu AHEPA u Solunu, ali je ubrzo otpušten, dok su povređeni putnici odbili hospitalizaciju.

Ovu informaciju podijelila je i administratorka u Fejsbuk grupi "Live from Greece".

"Sinoć se dogodio incident (20/8) izvan Soluna. Nepoznate osobe, vjerovatno maloljetnici prema navodima ERT-a, gađale su kamenjem turistički autobus sa srpskim turistima oko 21.30 časova, pri čemu su polomljeni prozori i povrijeđene tri osobe - drugi vozač, star 34 godine, kao i dvoje turista koji su se nalazili u autobusu", napisala je ona.

Izvor: Facebook / Live frome Greece

Pogledajte fotografije kamenovanog autobusa sa srpskim turistima u Grčkoj:

Policija je privela dvije osobe u vezi sa incidentom, ali nisu pronađeni dokazi koji bi ih povezali sa napadom, pa su pušteni na slobodu.

Grčki portal "Ta Nea" prenosi da su turistički autobus iz Srbije napala četvorica maloljetnika u blizini naplatne rampe Oreokastro u Solunu. Dalje navode da su se turisti vraćali sa Halkidikija u Srbiju.

Na autobusu su razbijeni prozori i vetrobransko staklo, a povređene su tri osobe, navodi ovaj portal.

(MONDO)

Tagovi

Grčka autobus

