logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta Bil Klinton unosi u avion?! Cijela Amerika na nogama zbog slike sa aerodroma (Video)

Šta Bil Klinton unosi u avion?! Cijela Amerika na nogama zbog slike sa aerodroma (Video)

0

Američka javnost ponovo se pita o zdravstvenom stanju Bila Klintona, bivšeg predsjednika SAD-a.

Bil Klinton unosi defibrilator u avion Izvor: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Bil Klinton (79), nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, viđen je na aerodromu Hemptons sa suprugom Hilari kako nosi defibrilator, piše "New York Post". Zbog tih fotografije se povela velika polemika u američkoj javnosti, kako u medijima tako i po društvenim mrežama, o njegovom zdravstvenom stanju.

On je prije dva mjeseca viđen kako se okliznuo na trotoaru u Njujorku na šta su mnogi podsjetili zbog scene sa aerodroma. Riječ je o vazdušnoj medicinskoj torbi, odnosno transportnom monitoru i defibrilatoru koji je viđen kod para Hilari prilikom ukrcavanja u privatni avion.

@tomnews24hBill Clinton, 79, sparked health scare as he and Hillary were seen leaving the Hamptons with defibrillators.#tomnews24h#news#trump♬ nhạc nền - tomnews24h

Bil Klinton imao je plavi sako, a pratilo ga je obezbjeđenje. Njegova supruga Hilari imala je dvodijelni komplet uz crnu duksericu.

U kakvom zdravstvenom stanju je Bil Klinton?

On se bori sa zdravstvenim problemima više od dvije decenije. Više puta je bio hospitalizovan, ugrađen mu je četvorostruki bajpas 2004. godine kako bi mu bile otvorene četiri blokirane arterije. Ljekari su mu tada saopštili da je jedva izbjegao jak srčani udar.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bil Klinton

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ