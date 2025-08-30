Šta Bil Klinton unosi u avion?! Cijela Amerika na nogama zbog slike sa aerodroma (Video)

Američka javnost ponovo se pita o zdravstvenom stanju Bila Klintona, bivšeg predsjednika SAD-a.

Izvor: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Bil Klinton (79), nekadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, viđen je na aerodromu Hemptons sa suprugom Hilari kako nosi defibrilator, piše "New York Post". Zbog tih fotografije se povela velika polemika u američkoj javnosti, kako u medijima tako i po društvenim mrežama, o njegovom zdravstvenom stanju.

On je prije dva mjeseca viđen kako se okliznuo na trotoaru u Njujorku na šta su mnogi podsjetili zbog scene sa aerodroma. Riječ je o vazdušnoj medicinskoj torbi, odnosno transportnom monitoru i defibrilatoru koji je viđen kod para Hilari prilikom ukrcavanja u privatni avion.

Bil Klinton imao je plavi sako, a pratilo ga je obezbjeđenje. Njegova supruga Hilari imala je dvodijelni komplet uz crnu duksericu.

U kakvom zdravstvenom stanju je Bil Klinton?

On se bori sa zdravstvenim problemima više od dvije decenije. Više puta je bio hospitalizovan, ugrađen mu je četvorostruki bajpas 2004. godine kako bi mu bile otvorene četiri blokirane arterije. Ljekari su mu tada saopštili da je jedva izbjegao jak srčani udar.

(MONDO)