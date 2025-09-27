Ukrajina dobila podršku za zajam od preko 140 milijardi: EU kreće sa planovima za "dron-zid" usred ruskih napada

EU je pristala da krene napred s planovima za postavljanje "dron-zida" u središtu svojih istočnih odbrambenih linija, dok raste podrška za zajam Ukrajini.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Profimedia

EU kreće napred s planovima za "dron-zid" usred ruskih upada. Ministri žele da ojačaju odbranu nakon niza povreda vazdušnog prostora, dok raste podrška za zajam Ukrajini od 140 milijardi evra. EU je pristala da krene napred s planovima za postavljanje "dron-zida" u središtu svojih istočnih odbrambenih linija, dok raste podrška za zajam Ukrajini od 140 milijardi evra zasnovan na zamrznutoj ruskoj imovini.

Izvor: OLIVIER MATTHYS / POOL/EPA

Nakon sastanka sa ministrima iz 10 uglavnom centralno i istočnoevropskih država članica, kao i Ukrajine, komesar EU za odbranu Andrius Kubilius izjavio je da je dron-zid radi zaštite od upada iz vazduha hitan prioritet i ključni element odbrane istočnog krila Unije.

Ovo pitanje postalo je prioritet nakon niza upada dronova u Danskoj, Poljskoj i Rumuniji, kao i povrede estonskog vazdušnog prostora od strane ruskih borbenih aviona, dok Rusija nastavlja smrtonosno bombardovanje Ukrajine. Kubilius je izjavio da je hitno potrebno imati efikasan sistem za detekciju, uključujući radare i akustične senzore, kao i kapacitete za presretanje i uništavanje dronova. Komesar je priznao potencijalni nesklad u troškovima odbrane od dronova. Rekao je:

"Ako koristite avion i raketu iz svog borbenog aviona da oborite dron, tada koristite raketu koja košta milion da biste uništili dron koji košta 10.000".

Zajam od preko 140 milijardi

U međuvremenu, Kremlj je kritikovao predlog da se obaraju ruski vojni avioni iznad Evrope kao nepromišljen i neodgovoran, nakon što je Donald Tramp sugerisao da bi članice Alijanse to trebalo da učine. Dok su pregovori o odbrani bili u toku, procureli prijedlog otkriva rastuću podršku planovima za zajam Ukrajini od 140 milijardi evra, zasnovan na zamrznutoj ruskoj imovini u Evropi.

Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Evropska komisija vjeruje da može da obezbedi zajam od 140 milijardi evra bez kamate za Ukrajinu, koristeći zamrznuta sredstva ruske centralne banke, a da se pri tome ne konfiskuju ta sredstva, prema procurelom dokumentu koji je video, piše Gardian.

Dok EU već koristi prihode od zamrznute ruske imovine u EU za generisanje sredstava za Ukrajinu, originalni kapital ostaje netaknut. Njemačka, Francuska i Belgija su se opirale planovima zemalja centralne i istočne Evrope da se ta sredstva zaplene, budući da se uglavnom nalaze u finansijskoj instituciji "Euroclear" sa sjedištem u Briselu.

Zvaničnici EU sada veruju da su pronašli pravno bezbedan način da Ukrajini daju zajam na osnovu te imovine, uz pretpostavku da će Rusija na kraju platiti Kijevu reparacije za kolosalnu štetu nanijetu tokom više od 1.300 dana punog rata. U značajnom preokretu, njemački kancelar Fridrih Merc je podržao ovu ideju, najavivši u autorskom tekstu u „Financial Times“-u svoju podršku pravno sigurnom finansijskom instrumentu koji bi obezbedio vojnu otpornost Ukrajine tokom nekoliko narednih godina.

Izvor: Florian Gaertner / imago stock&people / Profimedia

Merc je rekao da bi idealno bilo da planove podrže sve 27 članice EU, ali je nagovestio da bi mogli biti usvojeni i kvalifikovanom većinom, što je neizrečeno priznanje da EU mora razmotriti načine da zaobiđe veto mađarske vlade, naklonjene Kremlju. EU sankcije protiv Rusije moraju se obnavljati na svakih šest mjeseci, što Budimpešti daje značajnu polugu, iako Mađarska nikada nije blokirala sankcije.

Zvaničnici EU takođe vjeruju da su pronašli pravni mehanizam kojim bi se izbjegao zahtev za jednoglasnošću, što bi značilo da bi trošak zajma na kraju platila Rusija, a ne države članice, koje bi djelovale kao garanti. Lideri EU trebalo bi da raspravljaju o dron-zidu i zajmu iz reparacija na samitu u Kopenhagenu sljedeće nedelje, s ciljem postizanja dogovora do kraja oktobra.

