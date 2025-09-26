logo
"Putinov prijedlog za kraj rata će se svidjeti i Ukrajini": Lukašenko se oglasio iz Moskve, Tramp već zna sve

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Aleksandar Lukašenko sastao se danas sa Vladimirom Putinom.

putinov prijedlog za kraj rata u ukrajini Izvor: photoibo/Shutterstock/X/@disclosetv

Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko sastao se danas sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi kada su razgovarali o brojnim temama, prenosi "Sputnjik". Nakon sastanka, obratio se medijima kada je saopštio da ruski predsjednik ima dobru ideju za kraj rata u Ukrajini.

Nije otkrio detalje ovog prijedloga, ali je najavio da će Putin to sam uskoro uraditi. Taj plan već zna američki predsjednik Donald Tramp.

"Predsjednik Putin i ja smo to razmatrali, ali ja sada o tome neću govoriti. Predsjednik će vam sam reći sve", rekao je Lukašenko.

Prema riječima Lukašenka, prijedlog je dobar i za Ukrajinu. Potom je naveo šta bi moglo Ukrajincima da se dogodi ako ovaj prijedlog ne prihvate.

"Ako Ukrajinci ne prihvate prijedloge, biće kao što je bilo na početku Drugog svjetskog rata. Biće još gore. Izgubiće cijelu Ukrajinu", objasnio je Lukašenko.

Da podsjetimo, Rusija je ranije objavila svoje uslove za uspostavljanje mira u Ukrajini. Putin je tražio da Ukrajina povuče trupe iz Donjecka i Luganska, ali je to Ukrajina odbila nazivajući takav predlog sramnim jer bi njegovim prihvatanjem potpisala kapitulaciju.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci

(MONDO)

Ukrajina Rusija pregovori

