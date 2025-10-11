Tramp: Imamo novac za plate u vojsci

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je njegova administracija pronašla način da isplati zarade vojnicima tokom budžetske blokade savezne administracije.

Izvor: Shawn Thew - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

On je saopštio da je naredio šefu Pentagona Pitu Hegsetu da to učini.

"Koristim svoj autoritet, kao vrhovni komandant, da naložim našem ministru rata Pitu Hegsetu da iskoristi sva raspoloživa sredstva da bi naši vojnici bili isplaćeni 15. oktobra", objavio je Tramp na mreži "Socijalna istina".

On je dodao da su sredstva utvrđena i da će ih ministar Hegset iskoristiti da isplati vojnike.