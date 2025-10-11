logo
Tramp: Imamo novac za plate u vojsci

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je njegova administracija pronašla način da isplati zarade vojnicima tokom budžetske blokade savezne administracije.

Donald Tramp o platama u vojsci Izvor: Shawn Thew - Pool via CNP / Zuma Press / Profimedia

On je saopštio da je naredio šefu Pentagona Pitu Hegsetu da to učini.

"Koristim svoj autoritet, kao vrhovni komandant, da naložim našem ministru rata Pitu Hegsetu da iskoristi sva raspoloživa sredstva da bi naši vojnici bili isplaćeni 15. oktobra", objavio je Tramp na mreži "Socijalna istina".

On je dodao da su sredstva utvrđena i da će ih ministar Hegset iskoristiti da isplati vojnike.

