Nosač aviona ide ka Južnoj Americi: Tenzije zbog odluke Pentagona

Autor Aleksandar Blagić
Amerika šalje nosač aviona blizu Južne Amerike.

Amerika šalje nosač aviona blizu Južne Amerike Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjedinjene Američke Države šalju nosač aviona blizu obale Južne Amerike kako bi ojačale snage u tom regionu, piše "Asosijejted Pres". Ovu informaciju je potvrdio sekretar za odbranu Pit Hegset.

On je izdao nalog da nosač aviona Gerald R. Ford sa svojom udarnom grupom krene ka Južnoj komandi američke vojske. Ovaj nosač aviona ide blizu obale Južne Amerike kako bi pomogao američkoj mornarici u zadacima za otkrivanje, praćenje i ometanje "nezakonitih aktera i aktivnosti koje ugrožavaju bezbjednost i prosperitet Sjedinjenih Država" kako je objasnio portparol Pentagona Šon Parnel.

(Mondo.rs)

