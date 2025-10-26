logo
Španska policija zaplijenila 6,5 tona kokaina kod Kanarskih ostrva

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Specijalna jedinica španske policije presrela je trgovački brod koji je prevozio oko 6,5 tona kokaina kod Kanarskih ostrva i uhapsila devet članova posade, saopštile su snage reda.

Španska policija zaplijenila 6,5 tona kokaina kod Kanarskih ostrva Izvor: Diego RadamÃ©S / Zuma Press / Profimedia

U saopštenju se navodi da je presretnuti brod isplovio iz panamske luke Kristobal Anč i da je plovio pod zastavom Tanzanije prema španskoj luci Vigo na Atlantskom okeanu.

Policija je dobila prve informacije 8. oktobra od Američke agencije za suzbijanje droga, a u večernjim časovima 22. oktobra izvršena je operacija ukrcavanja na trgovački brod, koji je presrela španska mornarica.

Policija nije objavila godine niti nacionalnosti uhapšenih.

Ovo je jedna od najvećih operacija protiv droge koju su sprovele državne snage bezbjednosti u Španiji u posljednjih nekoliko godina, prenio je španski javni servis RTVE.

