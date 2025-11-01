Oko 700 ljudi ubijeno u Tanzaniji: Haos na protestima zbog izbora bez opozicije

Stotine ljudi ubijeno je u Tanzaniji tokom protesta zbog predsjedničkih izbora bez opozicije, dok se blokira internet i vlast sprovodi represiju nad demonstrantima.

Izvor: EPA/ANTHONY SIAME

Stotine ljudi navodno je ubijeno u Tanzaniji nakon što su ove nedjelje izašli na ulice da protestuju protiv predsjedničkih izbora, na kojima je sve autoritarnija aktuelna predsjednica Samia Suluhu Hassan trijumfovala bez protivkandidata, pošto su njeni glavni izazivači zatvoreni ili im je zabranjeno da se kandiduju.

Glavna opoziciona partija saopštila je u petak da je u tri dana protesta povodom izbora u zemlji poginulo oko 700 ljudi, dok su demonstranti i dalje na ulicama usred blokade interneta.

"Trenutno je broj poginulih u Dar es Salamu oko 350, a u Mwanzi više od 200. Kada se dodaju podaci iz drugih dijelova zemlje, ukupno je oko 700", rekao je portparol glavne opozicione partije Chadema, John Kitoka.

"Broj žrtava mogao bi biti mnogo veći", upozorio je, dodajući da se ubistva mogu dešavati tokom noćnog policijskog časa.

Predsjednica Samia Suluhu Hassan, čija je vlada optužena za kampanju represije, pokušala je da učvrsti svoju poziciju i ućutka kritičare na praktično neupitnim izborima, dok su glavni protivkandidati ili zatvoreni ili im je zabranjeno da se kandiduju. Izbori u srijedu pretvorili su se u haos kada su ogromne mase ljudi izašle na ulice Dar es Salama i drugih gradova, rušeći njene plakate i napadajući policiju i biračke stanice, što je dovelo do prekida interneta i uvođenja policijskog časa.

Pošto su strani novinari uglavnom zabranjeni da izvještavaju sa izbora, a blokada komunikacija traje treći dan, informacije sa terena su oskudne.

Chadema, kojoj je zabranjeno učešće na izborima, saopštila je da su demonstranti u petak marširali ka centru Dar es Salama, gde su ih dočekale jake policijske i vojne snage.

Sigurnosni izvor rekao je za AFP da stižu izvještaji o više od 500 poginulih, "možda 700-800 u cijeloj zemlji", dok je Amnesty International primio informacije o najmanje 100 žrtava.

Više bolnica i zdravstvenih klinika nije željelo direktno da razgovara sa novinarima.

Lokalni mediji nisu ažurirani od srijede, a predsjednica Hassan se nije oglasila povodom nemira.

Jedina zvanična izjava stigla je od šefa vojske Jakoba Mkunde u četvrtak uveče, koji je demonstrante nazvao "krivcima".

Zanzibar pokraden

Na Zanzibaru, popularnoj turističkoj destinaciji, Hassanina vladajuća partija već je proglašena pobjednikom lokalnih izbora u četvrtak.

Opoziciona partija ACT-Wazalendo odbacila je rezultat, tvrdeći: "Oduzeli su narodu Zanzibara pravo da se izjasni… Jedino rješenje za pravdu su ponovni izbori."

Visoki član partije rekao je da su glasačke kutije namještene, da su ljudi mogli više puta da glasaju bez identifikacije i da su njihovi posmatrači izbora izbačeni iz prostorija za brojanje glasova.

Partija na vlasti (Chama Cha Mapinduzi: CCM) trebalo je kasnije tokom dana da održi konferenciju za medije.

Na mjestu okupljanja pristalica opozicije na Zanzibaru osjećali su strah i razočaranje.

"Od 1995. nikada nije bilo kredibilnih izbora", rekao je 70-godišnji muškarac, misleći na prve višestranačke izbore u Tanzaniji.

Niko od intervjuisanih nije želio da se predstavi imenom.

"Bojimo se da govorimo jer bi mogli doći u naše kuće i odvesti nas", rekao je jedan čovjek.

Represija

Analitičari navode da je Hassan od 2021. godine, kada je preuzela vlast nakon smrti svog oštrog prethodnika Johna Magufulija, nailazila na opoziciju u vojsci i kod njegovih saveznika.

Oni kažu da je željela ubjedljivu pobedu kako bi učvrstila poziciju, pa su vlasti zabranile glavnu opozicionu partiju Chadema i njenog lidera optužile za izdaju.

Uoči izbora, organizacije za ljudska prava osudile su "talas terora" u istočnoafričkoj zemlji, uključujući niz visoko profilisanih otmica koje su se intenzivirale u posljednjim danima kampanje.

Mnogo javnog gnijeva usmereno je ka Hassaninom sinu, Abdul Halimu Hafidhu Ameiru, optuženom za nadzor nad represijom.

ACT-Wazalendo je smjela da se kandiduje na lokalnim izborima na Zanzibaru, ali je njihov kandidat bio zabranjen za takmičenje protiv Hassana na kopnu.