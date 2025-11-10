Postignut dogovor: Završava se najduža blokada budžeta u istoriji SAD-a

Mjera je odmah stavljena na glasanje, očigledno uz podršku dovoljnog broja demokrata, nakon čega će tekst biti proslijeđen Predstavničkom domu.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Američki senatori postigli su privremeni sporazum kojim će se prekinuti blokada budžeta koja već rekordnih 40 dana parališe dio javnih službi, prenijeli su brojni mediji.

Republikanci i demokrati u Senatu dogovorili su se o finansiranju vlade do januara, objavili su CNN i Fox News. Mjera je odmah stavljena na glasanje, očigledno uz podršku dovoljnog broja demokrata, nakon čega će tekst biti proslijeđen Predstavničkom domu. Ako ga i Predstavnički dom usvoji, prijedlog će biti upućen Donaldu Trampu na potpis.

Ovaj korak predstavlja napredak ka normalizaciji stanja, s obzirom na to da je sada poremećeno funkcionisanje avio-saobraćaja i isplata socijalne pomoći, a stotine hiljada službenika su u tehničkom štrajku ili rade bez plate još od 1. oktobra.

Trampova reakcija

"Mogli bismo reći da se približavamo kraju blokade vlade", izjavio je predsjednik Donald Tramp pred novinarima po povratku u Bijelu kuću, nakon vikenda provedenog u svojoj rezidenciji na Floridi.

Prema navodima poslanika, sporazum bi trebalo da omogući ponovnu isplatu socijalne pomoći za 42 miliona Amerikanaca, koja je prekinuta zbog blokade budžeta, povratak na posao hiljada državnih službenika i isplatu njihovih plata, kao i glasanje o produženju programa zdravstvenog osiguranja koji ističe krajem ove godine.

Šef demokrata u Senatu Čak Šumer rekao je da mu je žao što je zdravstvena zaštita tema glasanja, a ne direktnog usvajanja. "Ta borba će se morati nastaviti“, rekao je u Senatu.

Uticaj na avio-saobraćaj

Zbog blokade budžeta koja je pogodila kontrolu letenja, u nedjelju je u SAD otkazano više od 2700 letova, a 10.000 ih je odloženo, objavio je FlightAware. Posebno su pogođeni aerodromi Newark i LaGuardia u Njujorku, O'Hare u Čikagu i Hartsfield-Džekson u Atlanti.

Ministar saobraćaja Šon Dafi upozorio je u nedjelju da bi nastavak blokade budžeta mogao dodatno pogoršati situaciju, s obzirom na to da se približava Dan zahvalnosti.

"Avio-saobraćaj će biti sveden na minimum dok svi budu željeli da putuju u posjetu porodici", upozorio je.

Povratak avio-saobraćaja u normalu mogao bi potrajati još danima nakon deblokade, dok se ponovo ne uspostavi redovno federalno finansiranje koje obuhvata i isplate plata.

