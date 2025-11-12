logo
Spektakl koji se rijetko viđa: Aurora Borealis stigla čak do Austrije (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor Euronews
Zahvaljujući snažnoj geomagnetnoj oluji, stanovnici širom Evrope, pa čak i u Austriji, imali su priliku da vide prelijepu polarnu svjetlost u nijansama crvene i roze. Stručnjaci najavljuju da bi se ovaj nebeski spektakl mogao ponoviti i narednih noći.

Ljubitelji posmatranja neba širom Evrope mogli su da uživaju u nesvakidašnjem prizoru.

Naime, polarna svjetlost obasjala je nebo zahvaljujući snažnoj geomagnetnoj oluji jačine G4, a retki prizori zabilježeni su čak i u Austriji.

Od utorka uveče do ranih jutarnjih sati u srijedu, moćna geomagnetna oluja učinila je da Aurora Borealis postane vidljiva daleko južnije nego što je uobičajeno.

Nebo iznad Evrope, od Irske i Velike Britanije do Poljske i Austrije, sijalo je u nijansama crvene i roze.

U Austriji su stanovnici i turisti u mjestima kao što su Salcburg, Filcmos, Kaprun, Rauris i Kolsasberg u Tirolu imali priliku da vide ovaj retki prirodni spektakl.

Meteorolozi najavljuju da bi se aurora mogla ponovo pojaviti i narednih noći, u srijedu i četvrtak, dok oluja nastavlja da utiče na Zemljino magnetno polje.

Američki Centar za prognozu svemirskog vremena izdao je upozorenje na jaku geomagnetnu oluju, drugo po jačini na njihovoj petostepenoj skali.

(Mondo/euronews.com)

Tagovi

aurora borealis priroda

