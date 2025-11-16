Švajcarska postigla carinski sporazum sa SAD: "To nije pakt sa đavolom, nismo prodali dušu"

Švajcarski ministar privrede Gaj Parmelen rekao je da novi carinski dogovor sa Sjedinjenim Državama ne pradstavlja "ugovor sa đavolom" i da su još prije dogovora sa Trampom bili zadovoljni proizvodnjom u SAD-u.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

"Švajcarska nije sklopila ‘ugovor sa đavolom’ dogovorivši novi carinski okvir sa Sjedinjenim Državama", rekao je danas ministar privrede Gaj Parmelen, odbacivši kritike po kojima se to svodi na predaju u trgovinskom ratu koji je poveo Donald Tramp.

Neobavezujućim okvirnim trgovinskim sporazumom, objavljenim prekjuče, obećana je niža američka uvozna carinska stopa za Švajcarsku, koja sada iznosi 15 procenata, u odnosu na dosadašnjih 39 procenata, u zamjenu za 200 milijardi dolara ulaganja švajcarskih kompanija u Sjedinjene Države.

"Nismo prodali dušu đavolu", rekao je Parmelen u intervjuu za novine Tagesanzeiger, dodavši da je zadovoljan dogovorom i da su švajcarske kompanije i pre Trampovog doba težile povećanoj proizvodnji u SAD-u.

Švajcarske industrijske grupe pozdravile su sporazum koji kompanije stavlja u ravnopravan položaj sa onima u EU, nakon sličnog dogovora koji su postigli Brisel i Vašington.

Očekuju se dalji pregovori

Međutim, opozicione stranke izrazile su zabrinutost zbog ustupaka, dovodeći u pitanje transparentnost pregovora u okviru kojih su i rukovodioci švajcarskih kompanija, poput proizvođača luksuznih satova Rolex i jednako luksuzne robe Richemont, takođe lobirali u Vašingtonu za olakšice.

Švajcarska se nada da će niža carinska stopa biti aktivirana u roku od nekoliko dana ili nedjelja, iako okvirni sporazum nije obavezujući. Očekuju se dalji pregovori. Konačan sporazum mora proći odobrenje švajcarskog parlamenta, a javnost bi mogla da se o njemu izjasni na referendumu.

SAD očekuju značajno smanjenje švajcarskih carina

Ranije je jedan zvaničnik vlade u Bernu, koji je želio da ostane anoniman, rekao da su švajcarski zvaničnici predstavili plan o smanjenju i uklanjanju trgovinskog viška sa SAD-om, dodavši da američki zvaničnici očekuju značajno smanjenje švajcarskih carina na američke proizvode, kao i smanjenje necarinskih barijera, prenosi Index.

Prema zvaničnim američkim podacima, Švajcarska je 2024. godine imala suficit u robnoj razmjeni sa SAD-om od 38,3 milijarde dolara. Taj iznos je porastao na 55,7 milijardi dolara do jula ove godine, što prvenstveno odražava povećanje američkog uvoza iz Švajcarske tokom prvog tromjesečja, prije nego što je Tramp uveo svoje „recipročne“ carine početkom aprila. Švajcarska nije članica EU.

